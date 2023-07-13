Не успеваем обновлять ценники: как быстро дорожает электроника в Белгороде?

К примеру, холодильник с морозильником Indesit с системой No Frost объёмом 298 литров можно сейчас приобрести за 30 999 рублей. На прошлой неделе его цена составляла 29 999 рублей. С апреля по начало июля технику продавали за 28 999 рублей. На четыре тысячи рублей поднялась стоимость холодильника Indesit с объёмом 324 литра. Сейчас его цена составляет 40 999 рублей, в начале месяца его можно было купить за 36 999 рублей.