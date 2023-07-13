Не успеваем обновлять ценники: как быстро дорожает электроника в Белгороде?

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
По состоянию на 11 июля курс доллара превысил 90 рублей. Европейская валюта торгуется по 99 рублей. На днях в Сети сообщали, что на фоне повышения курсов доллара и евро производители бытовой техники и электроники подняли стоимость товаров.
Мы изучили сайты магазинов бытовой техники и электроники и выяснили, как изменилась стоимость товаров на фоне ослабления рубля. Бел.Ру сравнило цены на некоторые виды телевизоров, холодильников, смартфонов и стиральных машин известных брендов.
К примеру, холодильник с морозильником Indesit с системой No Frost объёмом 298 литров можно сейчас приобрести за 30 999 рублей. На прошлой неделе его цена составляла 29 999 рублей. С апреля по начало июля технику продавали за 28 999 рублей. На четыре тысячи рублей поднялась стоимость холодильника Indesit с объёмом 324 литра. Сейчас его цена составляет 40 999 рублей, в начале месяца его можно было купить за 36 999 рублей.
А цена на холодильник с морозильником марки LG объёмом 341 литр с начала июля снизилась. Сейчас его стоимость составляет 51 599 рублей, в конце июня товар стоил 57 299 рублей.
Холодильник Samsung объёмом 290 литров сейчас можно купить за 43 999 рублей. Его стоимость не изменилась с середины июня. К началу лета холодильник можно было приобрести за 50 999 рублей.
Цена на холодильник Beko объёмом 320 литров неизменна с начала мая. Сейчас его можно приобрести за 30 999 рублей.
Незначительное изменение цен по сравнению с прошлым месяцем наблюдается и на стиральные машины. Стирально-сушильная машина Indesit вместимостью 7 кг сейчас стоит 37 999 рублей, в начале месяца она стоила 36 999 рублей. Цена на стиральную машину LG в начале месяца поднялась на две тысячи рублей, а сейчас вновь опустилась — с 41 тыс. до 39 тыс. рублей.
Машина LG вместимостью 7 кг можно купить за 42 999 рублей, цена остаётся неизменной с мая текущего года. До этого она стоила 41 924 рубля.
Стирально-сушильная машина Haier (10 кг) сейчас обойдётся в 83 999 рублей. В начале месяца она стоила 79 999 рублей. Машина Bosch вместимостью 8 кг сейчас обойдётся в 101 499 рублей, в начале июля она продавалась за 74 099 рублей.
Что касается телевизоров, то Samsung с 75-дюймовым экраном сейчас выставлен на продажу за 119 999 рублей. В июне он стоил 109 999 рублей. Пик на стоимость этого телевизора приходится на февраль — 129 999 рублей.
55-дюймовый телевизор в настоящий момент обойдётся в 55 499 рублей. В конце июня он стоил на 10 тысяч дешевле — 45 999 рублей. В начале июня его цена составляла 64 999 рублей.
Телевизор LG на маркетплейсе выставлен на продажу за 34 689 рублей, к концу июня его стоимость составляла 19 737 рублей, а в конце мая — 38 212 рублей.
На четыре тысячи с начала месяца увеличилась цена 55-дюймового телевизора Harper. Сейчас он стоит 36 тыс. рублей, а в начале июля — 32 тыс. рублей. Стоит отметить, что в июне он стоил 35 149 рублей.
Также изменились цены на смартфоны. К примеру, iPhone 14 с объёмом памяти 128GB сейчас стоит на три тысячи рублей дороже, чем в начале месяца. Сейчас его продают на маркетплейсе за 72 891 рубль, а в начале июля — 69 738 рублей. В начале июня его цена составляла 71 903 рубля.
iPhone 13 с аналогичным объёмом памяти сейчас стоит 63 992 рубля, а неделей ранее — 64 144 рубля. К концу июня смартфон можно было приобрести за 60 275 рублей. Такой же телефон у другого продавца отдают за 72 790 рублей.
Смартфон HONOR X8a с памятью 128 ГБ продаётся за 16 999 рублей. В июне этот телефон продавался в среднем за 17 тыс. рублей. Honor 70 продаётся за 39 999 рублей, а месяцем ранее телефон продавался в среднем за 36 тыс. рублей.
Отметим, что в настоящий момент цены на основные виды бытовой техники с начала года пока что изменилась незначительно. Многие эксперты считают, что повышение цен может начаться только в августе.
В октябре прошлого года журналист Бел.Ру под видом покупателя пообщалась с сотрудниками магазинов бытовой техники. Продавцы отмечали, что цены на технику стали более-менее ровными. В торговых точках появилось много техники китайских и белорусских брендов, также наладились поставки продукции Apple.
Значительные скачки цен на бытовую технику в Белгородской области были зафиксированы в марте 2022 года после ввода западными странами санкций. Стоимость отдельных видов товаров в один день резко взлетела на 20-25 тыс. рублей. Цены на стиральные машины в среднем выросли на 15-50%.
Корреспондент Бел.Ру побывал в одном из магазинов крупной сети электроники ДНС и заметил компьютерную мышь за 999 рублей, при этом цена на ценнике была указана в 850 рублей. Продавец оправдал это тем, что ценники менять из-за частого изменения стоимости просто не успевают.