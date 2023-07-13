На месте массового убийства в Белгороде откроют мемориальный парк

Напомним, о том, что в Белгороде появится мемориальный парк на месте камышитового завода, стало известно ещё весной 2022 года, но больше года дело не двигалось с места, так как территория находится в частной собственности семьи Фуглаевых. Она запросила за землю для мемориального парка 83 млн рублей, но губернатор заявил, что не позволит зарабатывать на пепле и костях замученных людей и дал поручение выяснить, каким образом эта земля попала в частные руки.