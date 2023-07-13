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На месте массового убийства в Белгороде откроют мемориальный парк

13 июля 2023, 18:00
Фото: Bel.ru
13 июля в прямом эфире Вячеслав Гладков зачитал вопрос о судьбе мемориального парка, который собирались создать на месте массового убийства белгородцев в годы Великой Отечественной войны. По его словам, проект с эскизами дорабатывается и к концу лета будет готов.

Как рассказал глава региона, он обратился к собственнику территории, где раньше стоял камышитовый завод, и тот взялся за собственный счёт благоустроить это место. Но первоначальный вариант проекта губернатора Белгородской области не устроил, и он отправил его на доработку.

Было подготовлено решение, которое при первом рассмотрении оказалось недостаточно правильным, сейчас идёт его доработка. Делать плохо никто не будет, но пока что проектного решения нет.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

В конце августа губернатор пообещал совместно с мэром Белгорода Валентином Демидовым публично доложить горожанам, какие есть предложения насчёт нового мемориального парка. Людям покажут уже готовые эскизы будущего мемориала.

Справка. В годы Великой Отечественной войны, 5 февраля 1942 года, на месте камышитового завода в селе Михайловка немецкие оккупанты расстреляли и сожгли заживо около 1700 белгородцев, точное число жертв до сих пор неизвестно. Территориально это место находится на улице Корочанской в Белгороде.

Напомним, о том, что в Белгороде появится мемориальный парк на месте камышитового завода, стало известно ещё весной 2022 года, но больше года дело не двигалось с места, так как территория находится в частной собственности семьи Фуглаевых. Она запросила за землю для мемориального парка 83 млн рублей, но губернатор заявил, что не позволит зарабатывать на пепле и костях замученных людей и дал поручение выяснить, каким образом эта земля попала в частные руки.

На пепле и костях: Фуглаевы не отдают землю для сквера на месте камышитового завода
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#Алина Харина#Мемориальный парк#Камышитовый завод#Новости Белгорода#Город#Белгород#Вячеслав Гладков
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