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Моются раз в три дня: белгородка потребовала вернуть ребёнка из лагеря в Башкирии

13 июля 2023, 18:58
Фото: 1MI
Юному белгородцу не нравятся условия летнего отдыха, а информации о лагере мало. Представитель правительства Белгородской области лично проверит условия, в которых живут дети в Башкирии. О внезапной командировке подчинённого рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
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Дети

Главе региона поступило сообщение от обеспокоенной матери, чей ребёнок отправился в летний лагерь в Башкирию. Женщина не знает об условиях отдыха, а юный белгородец постоянно просит забрать его домой.

Детей надо вернуть назад. Что это за условия? Мыться через трое суток, нет никаких фотографий — где мои дети находятся, с кем, где спят, что кушают. Только слышу рёв ребёнка: «Мама, забери».
Антонина, Белгородка

Вячеслав Гладков в ответ сообщил белгородке, что ранее жалобы из детского лагеря в Башкирии не поступали. Но белгородские власти решили проверить ситуацию — представитель областного правительства уже находится в пути в республику.

Сейчас берёт билеты, выезжает в Москву. Завтра вечером он будет в Башкирии: в детском лагере встретится с вашим ребёнком, с воспитателем, с администрацией, с представителями правительства Башкирии. Во всём разберётся на месте, свяжется с вами и со мной.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона отметил, что, уже исходя из информации представителя будет решаться ситуация. Если Антонина решит возвращать ребёнка домой — он уедет обратно в сопровождении представителя правительства. Но всё же Вячеслав Гладков выразил надежду, что всё обойдётся и женщина успокоится.

Напомним, 100 детей из Белгородской области отправили отдыхать в Республику Башкирию. Об этом стало известно 9 июля из утреннего обращения губернатора. Наши дети этим летом отдыхают в лагерях по всей стране. Многие поехали в Крым, в «Бригантину Белогорья».

На летний отдых в Башкирию увезли 100 юных белгородцев
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#Алина Харина#Вячеслав Гладков#Белгородская область#Башкирия#Дети#Общество#Детский лагерь#Летний отдых#Жалоба
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