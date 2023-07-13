Моются раз в три дня: белгородка потребовала вернуть ребёнка из лагеря в Башкирии

Глава региона отметил, что, уже исходя из информации представителя будет решаться ситуация. Если Антонина решит возвращать ребёнка домой — он уедет обратно в сопровождении представителя правительства. Но всё же Вячеслав Гладков выразил надежду, что всё обойдётся и женщина успокоится.