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Кашу с бычьим хвостом приготовили для белгородцев в День Прохоровского поля

13 июля 2023, 07:31
Фото: 1MI

Раздачу солдатской каши для белгородцев организовали по случаю праздника 12 июля

Накануне около Звонницы состоялся праздник солдатской каши, которую готовили по 13 военным рецептам, рассказала замгубернатора Юлия Щедрина. Кашу, по её словам, раздавали «бесплатно и безлимитно».

12 июля в Белгородской области отмечали День Прохоровского поля. Около Звонницы состоялся праздник солдатской каши, которую готовили по 13 военным рецептам разных городов, в том числе Минска, Брянска, Смоленска, Пскова. Полевую кухню привезли из десяти районов региона, а также из Воронежа, Курска и Орла.

Готовили на празднике пшённую, гречневую, перловую кашу, с картошкой и без, с салом, тушёнкой, грибами, свининой, говядиной. Ещё была каша с кусочками бычьего хвоста. Раздавали кашу бесплатно.

На празднике каши играла музыка военных лет. Построили и тематические фотозоны — хаты, с военным мотоциклом около штаба, солдатский привал. Ещё была стена с «душами» бойцов: портреты героев нанесли на тончайшую ткань, они развевались на ветру и создавали эффект эфира.

Раздачу солдатской каши накануне организовали и в Белгороде. В мэрии сообщили, что всего было приготовлено более 6 тыс. порций.

Солдатская каша в Прохоровке Солдатская каша в Прохоровке
Солдатская каша в Прохоровке Солдатская каша в Прохоровке
Солдатская каша в Прохоровке Солдатская каша в Прохоровке
Фотозоны в Прохоровке 12 июляФотозоны в Прохоровке 12 июля
Солдатская каша в Прохоровке Солдатская каша в Прохоровке
Стена с «душами» бойцовСтена с «душами» бойцов
Солдатская каша в Прохоровке
Фото: страница Юлии Щедриной ВК
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Юлия Щедрина#Праздник#Каша#День Прохоровского поля#Звонница#Военные рецепты#Общество#Прохоровский район
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