Кашу с бычьим хвостом приготовили для белгородцев в День Прохоровского поля

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
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12 июля в Белгородской области отмечали День Прохоровского поля. Около Звонницы состоялся праздник солдатской каши, которую готовили по 13 военным рецептам разных городов, в том числе Минска, Брянска, Смоленска, Пскова. Полевую кухню привезли из десяти районов региона, а также из Воронежа, Курска и Орла.
Готовили на празднике пшённую, гречневую, перловую кашу, с картошкой и без, с салом, тушёнкой, грибами, свининой, говядиной. Ещё была каша с кусочками бычьего хвоста. Раздавали кашу бесплатно.
На празднике каши играла музыка военных лет. Построили и тематические фотозоны — хаты, с военным мотоциклом около штаба, солдатский привал. Ещё была стена с «душами» бойцов: портреты героев нанесли на тончайшую ткань, они развевались на ветру и создавали эффект эфира.
Раздачу солдатской каши накануне организовали и в Белгороде. В мэрии сообщили, что всего было приготовлено более 6 тыс. порций.