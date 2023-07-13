Кашу с бычьим хвостом приготовили для белгородцев в День Прохоровского поля

На празднике каши играла музыка военных лет. Построили и тематические фотозоны — хаты, с военным мотоциклом около штаба, солдатский привал. Ещё была стена с «душами» бойцов: портреты героев нанесли на тончайшую ткань, они развевались на ветру и создавали эффект эфира.