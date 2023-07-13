Какие предметы введут в школах Белгородской области с 1 сентября 2023 года

В Белгородской области не планируют вводить новые предметы для школьников

С 1 сентября 2023 года во всех школах страны планируется введение нового стандарта образования. Что это значит и появятся ли новые предметы в белгородских школах — в материале Бел.Ру.

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