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Какие предметы введут в школах Белгородской области с 1 сентября 2023 года

13 июля 2023, 07:15
Фото: 1MI

В Белгородской области не планируют вводить новые предметы для школьников

С 1 сентября 2023 года во всех школах страны планируется введение нового стандарта образования. Что это значит и появятся ли новые предметы в белгородских школах — в материале Бел.Ру.

В областном правительстве Бел.Ру рассказали, что с 1 сентября 2022 года действуют обновлённые федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования, а с 1 сентября 2023 года вступает в силу обновлённый федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования.

Для формирования единого образовательного пространства Министерство просвещения Российской Федерации разработало и приняло обновлённые федеральные государственные образовательные стандарты, федеральные основные общеобразовательные программы, все необходимые рабочие программы по учебным предметам, программы по внеурочной деятельности, типовой комплект методических документов для образовательной организации. В помощь учителю созданы методические пособия, интерактивные кейсы, тематический классификатор.

Согласно федеральному закону, школы в обязательном порядке используют федеральные рабочие программы по русскому языку, литературному чтению (начальное образование), русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии и ОБЖ (основное общее и среднее образование).

При этом федеральные рабочие программы по остальным предметам могут использоваться как в неизменном виде, так и в качестве основы для разработки педагогами рабочих программ с учётом имеющегося опыта реализации углублённого изучения предмета.

Содержание и планируемые результаты разработанных школами образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержанию и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ.

В областном правительстве добавили, что введение новых предметов с 1 сентября 2023 года в Белгородской области не планируется.

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#Кристина Семенчук#Школа#Предметы#Программа#Минпросвещение#Общество#Эксклюзив#Белгородская область
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