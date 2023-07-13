Какие предметы введут в школах Белгородской области с 1 сентября 2023 года

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
В областном правительстве Бел.Ру рассказали, что с 1 сентября 2022 года действуют обновлённые федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования, а с 1 сентября 2023 года вступает в силу обновлённый федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования.
Для формирования единого образовательного пространства Министерство просвещения Российской Федерации разработало и приняло обновлённые федеральные государственные образовательные стандарты, федеральные основные общеобразовательные программы, все необходимые рабочие программы по учебным предметам, программы по внеурочной деятельности, типовой комплект методических документов для образовательной организации. В помощь учителю созданы методические пособия, интерактивные кейсы, тематический классификатор.
Согласно федеральному закону, школы в обязательном порядке используют федеральные рабочие программы по русскому языку, литературному чтению (начальное образование), русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии и ОБЖ (основное общее и среднее образование).
При этом федеральные рабочие программы по остальным предметам могут использоваться как в неизменном виде, так и в качестве основы для разработки педагогами рабочих программ с учётом имеющегося опыта реализации углублённого изучения предмета.
Содержание и планируемые результаты разработанных школами образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержанию и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ.
В областном правительстве добавили, что введение новых предметов с 1 сентября 2023 года в Белгородской области не планируется.