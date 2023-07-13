История с «Заводом премиксов №1» лишила белгородский минсельхоз 217 млн рублей

Posted 13 июля 2023, 10:06
Published 13 июля 2023, 10:06
Modified 13 июля 2023, 10:08
Updated 13 июля 2023, 10:08
Федеральное казначейство обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с заявлением к министерству сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области. Казначейство требовало взыскать в доход Российской Федерации 217 млн 612 тыс. 422 рубля ущерба.
Из материалов дела следует, что Федеральное казначейство по поручению Министра финансов РФ с марта по апрель 2021 года провело проверку в Департаменте агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области (сейчас департамент переименован в министерство сельского хозяйства области). Казначейство проверяло формирование и исполнение бюджета области с 1 января 2016 года по 31 марта 2021 года.
По итогам проверки были зафиксированы нарушения бюджетного законодательства. В адрес департамента было направлено представление, согласно которому все предоставленные из федерального бюджета средства необходимо вернуть до 1 декабря 2021 года. Требования департамент не выполнил.
Согласно первому пункту представления, департамент не вернул 239 млн рублей, которые были использованы не по назначению. Средства департамент направил на компенсацию ЗАО «Завод Премиксов №1» затрат по созданию мощностей по комплексной переработке зерна пшеницы. То есть не на те цели, на которые была выделена субсидия. Федеральное казначейство направило в Министерство финансов России соответствующее уведомление. Министерство приняло решение о бесспорном взыскании этих средств в федеральный бюджет.
Согласно второму пункту, департамент должен был вернуть в бюджет неправомерно израсходованные средства в размере 217 млн 612 тыс. 422 рублей. Деньги департамент не вернул, поэтому федеральное казначейство обратилось в суд.
Исковые требования суд удовлетворил. С регионального министерства сельского хозяйства в доход Российской федерации взыскали больше 217 млн рублей. Отметим, что решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.