История с «Заводом премиксов №1» лишила белгородский минсельхоз 217 млн рублей

Согласно первому пункту представления, департамент не вернул 239 млн рублей, которые были использованы не по назначению. Средства департамент направил на компенсацию ЗАО «Завод Премиксов №1» затрат по созданию мощностей по комплексной переработке зерна пшеницы. То есть не на те цели, на которые была выделена субсидия. Федеральное казначейство направило в Министерство финансов России соответствующее уведомление. Министерство приняло решение о бесспорном взыскании этих средств в федеральный бюджет.