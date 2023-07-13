«Этот праздник нужен людям»: как белгородцы отметили 80-летие Прохоровского сражения

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
На территории «Звонницы» внимательно следили за безопасностью граждан: на входе нужно было пройти через металлодетектор, полицейские досматривали сумки. Парк патрулировали представители самообороны.
Возле «Звонницы» играла живая музыка Центрального военного оркестра МО РФ: статные мужчины в парадной форме исполняли военные песни советских лет. В 12 часов появилась официальная делегация в лице губернатора Гладкова, мэра Демидова, экс-губернатора Савченко и других. Видные гости почтили память героев Прохоровского сражения минутой молчания, возложили цветы к мемориалу и памятникам трём полководцам. Момент сопровождался воинским салютом из трёх выстрелов в воздух. После этого делегация двинулась к Аллее Памяти.
Празднование продолжилось в Парке Победы. На входе посетителей встречали организаторы, одетые в мундиры XVII века. Рядом стоял инфомат — любой желающий мог найти своего родственника из XVII или XX века по фамилии. Дальше по парку расположились палатки, где волонтёры Победы развлекали посетителей викторинами о Прохоровском сражении, настольными играми, караоке. Прямо на пешеходной тропинке волонтёры устроили игру «Танчики»: дети игрались с танками на радиоуправлении.
На аллее Боевой Славы расположились выставки, где люди в костюмах времен ВОВ пели военные песни под балалайку с барабанами, поднимали настроение всем посетителям парка. Прямо напротив выставок стояли палатки с бесплатной солдатской кашей. У каждого населенного пункта была своя палатка и своя особенная каша: Курская, Белгородская, Прохоровская и другие. В основном, предлагали гречневую и пшённую. Над каждой палаткой висел рецепт — для тех, кто захочет сварить такую же кашу дома. Рядом с палатками жарили шашлыки, манящий запах которых не давал думать ни о чём, кроме еды. К сожалению, шашлык, в отличие от каши, был не бесплатный.
Пока горожане дегустировали разные каши и слушали песни военных лет, до Прохоровки доехали байкеры, которые начали свой мотопробег на въезде в Белгород.
К безопасности праздника подошли действительно серьезно — каждые несколько метров встречались полицейские и люди в военной форме с шевронами. Они дежурили даже на перроне, где посетители выходили из электричек.
На мероприятиях было много семей, которые приехали отдыхать в свой выходной. Дети с интересом смотрели на памятники Победы и с искренней радостью в глазах карабкались на прохоровские танки.
Мы взяли интервью у одной из таких семей. В частности, у Ирины из Борисовки.
— Как вам праздник?
— Впечатления очень хорошие. Рады, что приехали. Всё красивое, здорово. Всё понравилось.
— Безопасно ли в нашей неспокойной обстановке проводить подобные мероприятия?
— Все люди хотят праздника. Сейчас его празднуют не так масштабно, как раньше. Но всё равно, спасибо и на этом. Что всё равно проводят праздник.
— Что больше всего понравилось?
— Самое красивое, что здесь есть — «Звонница».
Дочь Ирины рассказала стих о Прохоровском сражении. *видео*
Праздник посетила 98-летняя Мария Михайловна Рохлина — ветеран Великой Отечественной войны, председатель совета ветеранов 95-й гвардейской стрелковой дивизии.
Фото: Мария Рохлина
Несмотря на запрет массовых мероприятий из-за угрозы обстрелов, организаторам удалось достойно встретить и провести этот юбилей сражения.