«Этот праздник нужен людям»: как белгородцы отметили 80-летие Прохоровского сражения

На аллее Боевой Славы расположились выставки, где люди в костюмах времен ВОВ пели военные песни под балалайку с барабанами, поднимали настроение всем посетителям парка. Прямо напротив выставок стояли палатки с бесплатной солдатской кашей. У каждого населенного пункта была своя палатка и своя особенная каша: Курская, Белгородская, Прохоровская и другие. В основном, предлагали гречневую и пшённую. Над каждой палаткой висел рецепт — для тех, кто захочет сварить такую же кашу дома. Рядом с палатками жарили шашлыки, манящий запах которых не давал думать ни о чём, кроме еды. К сожалению, шашлык, в отличие от каши, был не бесплатный.