Дорогой бензин, электроника в Белгороде и проблемы с гумпомощью: итоги дня

Глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов объяснил проблемы с гуманитарной помощью, привезённой шебекинцам из Калужской области. В наборы вошли продукты питания, бытовые принадлежности и товары первой необходимости. Жители округа возмутились, что помощь до них не дошла: её сняли для репортажа, а потом увезли в неизвестном направлении.