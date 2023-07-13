Дорогой бензин, электроника в Белгороде и проблемы с гумпомощью: итоги дня

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Published Сегодня, 15:30
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Updated Сегодня, 15:30
11 июля ТАСС сообщил, что стоимость бензина марки АИ-92 на бирже четвёртый день подряд ставит рекорд. Цены растут в том числе и в Белгородской области.
По состоянию на 12 июля в Белгороде 92-й на заправке «Газпром» в среднем стоил 48,5 рубля, марка бензина АИ-95 — 53,1 рубля, АИ-98 — 58,4 рубля, а дизельное топливо — 55,9 рубля.
На заправках «Роснефти» АИ-92 обойдётся в 49 рублей, АИ-95 — в 53,2 рубля, а дизель — в 56 рублей. В «Лукойле» 92-й стоит 49,9 рубля, 95-й — 53,3 рубля, а дизельное топливо — 57,9 рубля. 98-й стоит 61,6 рубля.
Согласно данным Росстата, 92-й с 26 июня по 3 июля 2023 года подорожал на 23 копейки — с 48,55 до 48,78 рубля. 95-й стоил 52,90, а теперь 53,11 рубля. По состоянию на май бензин в среднем стоил 52,58 рубля.
Ранее Белгородская область не вошла в топ-регионов с самым доступным бензином. Эксперты подсчитали, что на среднюю зарплату белгородца можно купить 852 литра бензина марки АИ-92. В России регион занимал 44-е место.
Редакция Бел.Ру выяснила, как изменились цены на бытовую технику и электронику из-за роста доллара и евро. Производители бытовой техники и электроники подняли стоимость товаров на фоне подорожания валюты. Американская валюта ранее торговалась дороже 90 рублей, европейская — 99 рублей.
Журналисты сравнили цены на некоторые виды телевизоров, холодильников, смартфонов и стиральных машин известных брендов. Холодильник с морозильником Indesit с системой No Frost объёмом 298 литров можно купить за 39 999 рублей. На прошлой неделе он стоит 29 999 рублей. Холодильник Samsung объёмом 290 литров, например, стоит 43 999 рублей. С середины июня его стоимость не менялась.
Незначительно изменились цены и на стиральные машины. Подорожали в том числе и некоторые телевизоры. Растут и цены на смартфоны, однако они варьируются несущественно.
В одном из магазинов сети «ДНС» продавец рассказал, что они не успевают менять ценники из-за постоянного изменения цен.
Глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов объяснил проблемы с гуманитарной помощью, привезённой шебекинцам из Калужской области. В наборы вошли продукты питания, бытовые принадлежности и товары первой необходимости. Жители округа возмутились, что помощь до них не дошла: её сняли для репортажа, а потом увезли в неизвестном направлении.
Жданов пояснил, что помощь доставили в гуманитарный центр. Чиновник добавил, что выдача помощи социально незащищённым категориям населения будет проходить в нескольких населённых пунктах. Получить её можно в Шебекино на Лихачёва, 6а. Жителям сёл необходимо обращаться в местные администрации.