Для бригад скорой помощи в Белгородской области закупят бронежилеты и защитные шлемы

Шлемы и бронежилеты должны быть новыми, не ранее 2022 года выпуска. Согласно документам, верхний слой чехлов бронежилетов «Сфера-Бр4» будет выполнен из высокопрочной ткани, на передней и задней части бронежилета должна быть эвакуационная петля. Вес изделия — 12 кг.