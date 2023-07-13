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Для бригад скорой помощи в Белгородской области закупят бронежилеты и защитные шлемы

13 июля 2023, 12:42
Фото: 1MI
На эти цели станция скорой помощи потратит 991 тысячу рублей. Контракт на поставку товара был заключён с индивидуальным предпринимателем.

10 июля станция скорой помощи заключила контракт с индивидуальным предпринимателем Антоном Померанцевым на поставку бронежилетов и защитных шлемов. Исполнитель контракта должен поставить скорой помощи 37 шлемов и 42 бронежилета. Цена контракта составляет 991 517 рублей. Стоит отметить, что начальная цена контракта превышала 996 тыс. рублей.

Шлемы и бронежилеты должны быть новыми, не ранее 2022 года выпуска. Согласно документам, верхний слой чехлов бронежилетов «Сфера-Бр4» будет выполнен из высокопрочной ткани, на передней и задней части бронежилета должна быть эвакуационная петля. Вес изделия — 12 кг.

Ткань защитного шлема «Альфа-2» будет влагоотталкивающей или с антивпитывающей пропиткой. Вес шлема составляет 2 кг. Поверхность шлема будет удерживать ударные нагрузки в 100 Дж, а также удар штык-ножа.

Отметим, что изделия должны передать скорой помощи в течение 20 дней с даты заключения контракта.

Ранее стало известно, что для белгородской самообороны закупили 40 машин, две тысячи бронежилетов, 326 тепловизоров и т. д. Всего на амуницию было выделено 400 млн рублей.

Сорок машин, две тысячи бронежилетов: что закупили для белгородской самообороны
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#Бронежилеты#Каски#Станция скорой медицинской помощи#Защита#Общество#Эксклюзив#Скорая помощь#Госзакупки#Белгородская область#Алина Харина
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