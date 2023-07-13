Для бригад скорой помощи в Белгородской области закупят бронежилеты и защитные шлемы

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
10 июля станция скорой помощи заключила контракт с индивидуальным предпринимателем Антоном Померанцевым на поставку бронежилетов и защитных шлемов. Исполнитель контракта должен поставить скорой помощи 37 шлемов и 42 бронежилета. Цена контракта составляет 991 517 рублей. Стоит отметить, что начальная цена контракта превышала 996 тыс. рублей.
Шлемы и бронежилеты должны быть новыми, не ранее 2022 года выпуска. Согласно документам, верхний слой чехлов бронежилетов «Сфера-Бр4» будет выполнен из высокопрочной ткани, на передней и задней части бронежилета должна быть эвакуационная петля. Вес изделия — 12 кг.
Ткань защитного шлема «Альфа-2» будет влагоотталкивающей или с антивпитывающей пропиткой. Вес шлема составляет 2 кг. Поверхность шлема будет удерживать ударные нагрузки в 100 Дж, а также удар штык-ножа.
Отметим, что изделия должны передать скорой помощи в течение 20 дней с даты заключения контракта.
Ранее стало известно, что для белгородской самообороны закупили 40 машин, две тысячи бронежилетов, 326 тепловизоров и т. д. Всего на амуницию было выделено 400 млн рублей.