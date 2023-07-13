Бензин в Белгородской области: почему его стоимость растет?

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
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Updated Сегодня, 08:30
11 июля ТАСС сообщил, что стоимость бензина марки АИ-92 на бирже четвёртый день подряд ставит рекорд. Во вторник его стоимость выросла до 59,551 тыс. рублей за тонну. За день цена выросла на 0,4%. Бензин АИ-95 подорожал на 0,2% до 66,096 тыс. рублей за тонну.
Согласно данным, размещённым на сайте russiabase, 12 июля в Белгороде цена 92-го бензина в среднем составляла 48,5 рублей на заправке «Газпром», марка бензина АИ-95 — 53,1 рубля, АИ-98 — 58,4 рубля, а дизельное топливо — 55,9 рубля.
АИ-92 на «Роснефти» обойдётся в 49 рубля, АИ-95 — в 53,2 рубля, а дизельное топливо — в 56 рублей.
В «Лукойле» марка бензина АИ-92 стоит 49,9 рубля, 95-й бензин обойдётся в 53,3 рубля, а дизельное топливо — в 57,9 рубля. Цена 98-го бензина составляет 61,6 рубля.
В документах, опубликованных в Росстате, отмечается, что в регионе средняя потребительская цена на бензин марки АИ-92 с 26 июня по 3 июля 2023 года выросла на 23 копейки — с 48,55 до 48,78 рубля. Двумя месяцами ранее марка этого бензина стоила 48,34 рубля. Цена на 95-й бензин с 26 июня по 3 июля повысилась с 52,90 до 53,11 рубля. В мае бензин в среднем стоил 52,58 рубля. Цена на солярку за этот период повысилась с 56,06 до 56,14 рубля. 98-й бензин подорожал с 61,51 рубля до 61,75 рубля.
В начале года сообщалось, что Белгородская области не вошла в топ регионов с самым доступным бензином. Регион занял 44-е место. На среднюю зарплату белгородца в месяц можно было купить 852 литра АИ-92. Цена за литр в январе 2023 года составляла 47,87 рубля. Немного дешевле бензин стоил в Курской области — на среднюю зарплату можно было приобрести 858 литров бензина. Соседний регион расположился на 43-м месте рейтинга.