Бензин в Белгородской области: почему его стоимость растет?

В документах, опубликованных в Росстате, отмечается, что в регионе средняя потребительская цена на бензин марки АИ-92 с 26 июня по 3 июля 2023 года выросла на 23 копейки — с 48,55 до 48,78 рубля. Двумя месяцами ранее марка этого бензина стоила 48,34 рубля. Цена на 95-й бензин с 26 июня по 3 июля повысилась с 52,90 до 53,11 рубля. В мае бензин в среднем стоил 52,58 рубля. Цена на солярку за этот период повысилась с 56,06 до 56,14 рубля. 98-й бензин подорожал с 61,51 рубля до 61,75 рубля.