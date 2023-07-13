У белгородцев появилась возможность найти своих предков в XVII веке

Инфомат с фамилиями 126 тысяч воинов установят в парке «Белгородская черта»

В базе есть информация о служилых людях городов-крепостей Белгородской черты, а также об участниках Курской битвы, призванных с территории региона. Уже в эти выходные инфомат появится в тематическом парке, сообщили в пресс-службе регионального правительтва.