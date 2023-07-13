У белгородцев появилась возможность найти своих предков в XVII веке

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
В Белгородской области запускают проект «От Белгородской черты до Курской дуги». С помощью инфомата любой желающий сможет найти своих предков в XVII и XX веках.
В базе есть более 126 тыс. фамилий. Это служилые люди городов-крепостей Белгородской черты, а также участники Курской битвы, призванные с территории современной Белгородской области.
С 15 июля инфомат будет работать в историческом парке «Белгородская черта».
В пресс-службе правительства напомнили, что в 2023 году проект «От Белгородской черты до Курской дуги» исторического общества «Ратник» победил в конкурсе по поддержке историко-просветительских онлайн-проектов.