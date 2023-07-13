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У белгородцев появилась возможность найти своих предков в XVII веке

13 июля 2023, 12:23
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

Инфомат с фамилиями 126 тысяч воинов установят в парке «Белгородская черта»

В базе есть информация о служилых людях городов-крепостей Белгородской черты, а также об участниках Курской битвы, призванных с территории региона. Уже в эти выходные инфомат появится в тематическом парке, сообщили в пресс-службе регионального правительтва.

В Белгородской области запускают проект «От Белгородской черты до Курской дуги». С помощью инфомата любой желающий сможет найти своих предков в XVII и XX веках.

В базе есть более 126 тыс. фамилий. Это служилые люди городов-крепостей Белгородской черты, а также участники Курской битвы, призванные с территории современной Белгородской области.

С 15 июля инфомат будет работать в историческом парке «Белгородская черта».

В пресс-службе правительства напомнили, что в 2023 году проект «От Белгородской черты до Курской дуги» исторического общества «Ратник» победил в конкурсе по поддержке историко-просветительских онлайн-проектов.

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#Кирилл Филалеев#Белгородская черта#Курская битва#Предки#Инфомат#Общество#Белгородская область
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