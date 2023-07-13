Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:36

Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

Изображение материала

Белгородские энергетики обеспечили электроснабжение мемориала «Прохоровское сражение»

13 июля 2023, 08:36
12 июля 1943 года под Прохоровкой произошло самое крупное танковое сражение за всю историю Великой Отечественной войны. Оно стало кульминацией Курской битвы, переломным моментом на пути к Победе.

Накануне торжественной даты энергетики филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» уделили особое внимание функционированию объектов, от которых зависит надежность электроснабжения мемориального комплекса «Прохоровское поле».

Был проведен тепловизионный контроль, внеплановые осмотры и обходы линий и подстанций, выполнена ревизия и замена светильников наружного освещения, разработаны резервные схемы энергоснабжения. Непосредственно 12 июля организовано дежурство оперативных бригад.

Энергетики из 20 регионов присутствия «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» неоднократно посещали мемориал, чтобы отдать дань памяти героям-танкистам.

«Сражение на Прохоровском поле стало решающим в Курской битве и навсегда останется в нашей истории важнейшим шагом к Великой Победе. Мемориальный комплекс с одноименным названием создан в память о подвиге фронтовиков, победивших врага и павших на полях сражений. Этот символ стойкости и мужества сегодня является гордостью нашей национальной культуры. Мы, энергетики, как истинные граждане и патриоты своей страны, делаем все от нас зависящее, чтобы его красота и величие оставляли в сердцах посетивших его людей трепет и гордость за нашу Родину», — подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.
Читайте также:
Команда Белгородэнерго взяла серебро в межфилиальных соревнованиях «Россети Центр»В Белгородэнерго подвели итоги проекта «Экотранспорт»: лидирует электромобильБелгородэнерго подключил к сетям новый культурно-спортивный центр в Короче
#Общество#Белгородская область#Белгородэнерго#Россети Центр#Россети Центр Белгородэнерго#Артем Черненко
Подпишитесь
Оповещение, эвакуация, защитные сооружения: в Белгороде утвердили положение о ГО
Сегодня, 12:56
Подозреваемый в громком убийстве на Кубани был зарегистрирован в Белгороде
Сегодня, 14:30
Два прямых попадания в дом: ВСУ вновь обстреляли белгородские сёла
Сегодня, 15:39
Перепады температуры убивают: как сохранить здоровье во время погодного хаоса
Сегодня, 14:19
В Белгороде закрыли ещё один пункт выдачи гуманитарной помощи
Сегодня, 15:06
Белгородцам запретили кормить домашних животных в подъездах и на детских площадках
Сегодня, 13:29