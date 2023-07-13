Белгородэнерго завершило интеграцию программ учёта обращений клиентов на номер 112

Теперь все заявки, которые регистрируются в «Системе-112», автоматически поступают в программный комплекс «Россети Центр» и обрабатываются диспетчером. Операторам Единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований в режиме реального времени доступна вся информация о ходе аварийно-восстановительных работ и времени возобновления электроснабжения. Это существенно повысило оперативность и качество информирования потребителей, особенно в пиковые периоды, когда нагрузка на прямую линию кратно возрастает.