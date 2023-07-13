Белгородэнерго завершило интеграцию программ учёта обращений клиентов на номер 112

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Ранее обращения по вопросам обеспечения электроэнергией в круглосуточном режиме поступали как на прямую линию энергетиков 8800-220-0-220, так и по телефону 112, и чтобы получить актуальную информацию, оператор службы 112 созванивался с диспетчером «Белгородэнерго».
Теперь все заявки, которые регистрируются в «Системе-112», автоматически поступают в программный комплекс «Россети Центр» и обрабатываются диспетчером. Операторам Единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований в режиме реального времени доступна вся информация о ходе аварийно-восстановительных работ и времени возобновления электроснабжения. Это существенно повысило оперативность и качество информирования потребителей, особенно в пиковые периоды, когда нагрузка на прямую линию кратно возрастает.
«Все обращения и жалобы на отсутствие электроэнергии регистрируются в информационной системе учёта отключений и сразу поступают диспетчеру, который фиксирует каждый этап проведения ремонтных работ, начиная от направления бригады и заканчивая подачей электроэнергии. Интеграция программного комплекса с „Системой-112“ позволит перейти на качественно новый уровень взаимодействия оперативных служб, что, в свою очередь, повысит качество взаимодействия с жителями Белгородской области», — отметил заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.