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Автохлам или гениальный маркетинг? Загадочная реклама памятников в Белгороде

13 июля 2023, 07:32
Фото: Bel.ru

Белгородцев удивила реклама ритуальных услуг на машине со спущенными колёсами

Читатели Бел.Ру обратили внимание на нестандартную рекламу ритуальных услуг по Королёва — Щорса в Белгороде, прямо на машине со спущенными шинами. В редакции решили выяснить, можно ли так делать.
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По словам читателей, их долгое время удивляет явно нестандартная реклама памятников прямо на пересечении улиц Королёва и Щорса. Дело в том, что на две заброшенного вида машины со спущенными колёсами нанесли номера телефонов и рекламные слоганы. Сами автомобили стоят на одном месте уже долгое время и вызывают у прохожих вопросы: чьи они? Можно ли так делать? Не является ли это «автохламом»?

Как Бел.Ру сообщили уже в мэрии, данный автомобиль расположен на землях в ведении Белгорода. Ранее на «автохлам» уже обращали внимание: была даже попытка признать машину бесхозной и перевезти её на спецстоянку. Но вовремя вмешался хозяин: от прав пользования средством он не отказался.

Спущенные шины не являются признаком разукомплектации. Автомобиль припаркован в соответствии с требованиями ПДД и периодически эксплуатируется.
мэрия Белгорода

Отметим, что в этом году с собственником машины уже беседовали. По данным мэрии, с ним провели «дополнительную беседу» и объяснили, что держать транспортное средство нужно в надлежащем состоянии. Кроме того, обозначали необходимость в согласовании размещённой на нём информации с ГИБДД.

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