Автохлам или гениальный маркетинг? Загадочная реклама памятников в Белгороде

По словам читателей, их долгое время удивляет явно нестандартная реклама памятников прямо на пересечении улиц Королёва и Щорса. Дело в том, что на две заброшенного вида машины со спущенными колёсами нанесли номера телефонов и рекламные слоганы. Сами автомобили стоят на одном месте уже долгое время и вызывают у прохожих вопросы: чьи они? Можно ли так делать? Не является ли это «автохламом»?