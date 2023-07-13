Автохлам или гениальный маркетинг? Загадочная реклама памятников в Белгороде

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
По словам читателей, их долгое время удивляет явно нестандартная реклама памятников прямо на пересечении улиц Королёва и Щорса. Дело в том, что на две заброшенного вида машины со спущенными колёсами нанесли номера телефонов и рекламные слоганы. Сами автомобили стоят на одном месте уже долгое время и вызывают у прохожих вопросы: чьи они? Можно ли так делать? Не является ли это «автохламом»?
Как Бел.Ру сообщили уже в мэрии, данный автомобиль расположен на землях в ведении Белгорода. Ранее на «автохлам» уже обращали внимание: была даже попытка признать машину бесхозной и перевезти её на спецстоянку. Но вовремя вмешался хозяин: от прав пользования средством он не отказался.
Спущенные шины не являются признаком разукомплектации. Автомобиль припаркован в соответствии с требованиями ПДД и периодически эксплуатируется.
мэрия Белгорода
Отметим, что в этом году с собственником машины уже беседовали. По данным мэрии, с ним провели «дополнительную беседу» и объяснили, что держать транспортное средство нужно в надлежащем состоянии. Кроме того, обозначали необходимость в согласовании размещённой на нём информации с ГИБДД.