18 Акция ЕР «Собери ребенка в школу» началась по всей стране

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
«В прошлом году помощь к 1 сентября получили около 200 тысяч школьников по всей стране. Помочь детям, подарить им праздничное настроение перед Днем знаний может каждый», — рассказала координатор партийного проекта «Новая школа», первый зампредседателя Комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова. Она также добавила, что «Единая Россия» открывает в регионах более 4 тысяч специальных пунктов приема школьных принадлежностей. Пункты будут вести сбор канцелярии, наборов для детского творчества, школьной формы и обуви, школьных рюкзаков, спортивного инвентаря. Желающие участвовать в сборе могут узнать адрес пункта в региональном отделении партии или партийной приемной. Также сбор вещей, необходимых для школы, будет проводиться в штабах общественной поддержки «Единой России». Об этом пишет rostovgazeta.ru.
Как рассказал глава центрального исполкома партии Александр Сидякин, в прошлом году рюкзаки со всем необходимым вручили более 40 тыс. школьников в новых регионах.
«В этом году мы также предоставим школьные наборы первоклассникам, ребятам из малообеспеченных и многодетных семей», — рассказал Александр Сидякин. Он также добавил, что выдача наборов будет производиться через сеть пунктов выдачи гуманитарной помощи, в исполкомах партии в новых регионах, а также в пунктах оказания помощи, которые были открыты ЕР одновременно с фондом «Ридовка помогает!» в Северодонецке и Лисичанске. Жителям, не имеющим возможности самостоятельно забрать рюкзаки со школьными принадлежностями, их доставят волонтеры партии.
Также Алёна Аршинова отметила, что депутаты от «Единой России» совместно с родителями школьников планируют провести мониторинг готовности пришкольных территорий и спортплощадок перед началом учебного года. Координатор партийного проекта напомнила, что в прошлом году в таких проверках приняли участие 12 тысяч родителей, которые лично оценили качество работ, проводящихся по народной программе партии. Это работы по текущему и капитальному ремонту зданий, по благоустройству школьных территорий. Алена Аршинова добавила, что в рамках мониторинга депутаты в школах проводят встречи с родителями и педагогами, где совместно решают, какая помощь требуется для подготовки школ к новому учебному году. Об этом пишет сайт ER.ru.
Отделения партии в новых регионах также планируют оказывать образовательным учреждениям помощь с обеспечением учебной и художественной литературой, оборудованием и инвентарем для актовых и спортивных залов, а волонтёры примут участие в уборке и озеленении пришкольных территорий.
«Белгородские партийцы традиционно присоединятся к участию в акции и помогут собраться в школу юным жителям региона из многодетных, малообеспеченных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в частности семьям, покинувшим свои дома из-за обстрелов. Участие в акции примут члены и сторонники партии, депутаты всех уровней, молодогвардейцы. В обязательном порядке будем стараться оказать помощь всем, кто в ней нуждается. Забота о каждом — приоритет партии!» — отметил первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков.