18 Акция ЕР «Собери ребенка в школу» началась по всей стране

Также Алёна Аршинова отметила, что депутаты от «Единой России» совместно с родителями школьников планируют провести мониторинг готовности пришкольных территорий и спортплощадок перед началом учебного года. Координатор партийного проекта напомнила, что в прошлом году в таких проверках приняли участие 12 тысяч родителей, которые лично оценили качество работ, проводящихся по народной программе партии. Это работы по текущему и капитальному ремонту зданий, по благоустройству школьных территорий. Алена Аршинова добавила, что в рамках мониторинга депутаты в школах проводят встречи с родителями и педагогами, где совместно решают, какая помощь требуется для подготовки школ к новому учебному году. Об этом пишет сайт ER.ru.