Воробьёв: До конца года в Дубне введут производство компьютерной техники

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Проект реализуется предприятием «Ядро Фаб Дубна», которое является частью «ИКС Холдинга». Губернатор Московской области Андрей Воробьев и полномочный представитель президента России в Центральном Федеральном округе Игорь Щеголев осмотрели строительство и запуск производства, ишет интернет-издание Подмосковье Сегодня.
«На предприятии будет полный цикл производства серверов системы хранения данных, планшетов, клиентских систем и оборудования радиодоступа для мобильных сетей связи. В декабре 2021 года началось строительство. Первая очередь уже введена в эксплуатацию, запущены цех конвейерной сборки и цех поверхностного монтажа, и в настоящее время идет серийная сборка оборудования», — сообщил губернатор.
Вторая очередь будет запущена в ноябре, а к концу года завод выйдет на полную мощность.
«Это будет предприятие полного цикла с высокой степенью локализации, где все технологические процессы — от гальваники до печати плат — будут выполнены на месте. Важно отметить, что здесь также ведутся независимые разработки. На площадке завода уже создан первый российский планшет KVADRA-T, который работает на собственной операционной системе KVADRA OS», — добавил губернатор.
На предприятии будут выпускаться компьютерные устройства, включая серверы, системы хранения данных, персональные устройства и радиоэлектронную продукцию. В проект будет вложено 8,3 миллиарда рублей.
«Это предприятие создано людьми, имеющими опыт работы в иностранных и российских компаниях. И самое главное, у них есть собственные центры разработки, где работают молодые и энергичные специалисты, создающие продукцию будущего», — подчеркнул Щеголев.
Реализация проекта позволила создать более 300 рабочих мест, и к концу года их количество удвоится. Кроме того, начиная с 2018 года компания производит всю разрабатываемую продукцию на своей площадке «Ядро Фаб Малаховка» в Люберцах.