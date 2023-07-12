Воробьёв: До конца года в Дубне введут производство компьютерной техники

«Это будет предприятие полного цикла с высокой степенью локализации, где все технологические процессы — от гальваники до печати плат — будут выполнены на месте. Важно отметить, что здесь также ведутся независимые разработки. На площадке завода уже создан первый российский планшет KVADRA-T, который работает на собственной операционной системе KVADRA OS», — добавил губернатор.