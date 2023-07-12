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Воробьёв: До конца года в Дубне введут производство компьютерной техники

12 июля 2023, 11:45
Фото: Константин Семенец
В Подмосковье начинают выпускать печатные платы. Линии цехов конвейерной сборки и поверхностного монтажа уже функционируют.

Проект реализуется предприятием «Ядро Фаб Дубна», которое является частью «ИКС Холдинга». Губернатор Московской области Андрей Воробьев и полномочный представитель президента России в Центральном Федеральном округе Игорь Щеголев осмотрели строительство и запуск производства, ишет интернет-издание Подмосковье Сегодня.

«На предприятии будет полный цикл производства серверов системы хранения данных, планшетов, клиентских систем и оборудования радиодоступа для мобильных сетей связи. В декабре 2021 года началось строительство. Первая очередь уже введена в эксплуатацию, запущены цех конвейерной сборки и цех поверхностного монтажа, и в настоящее время идет серийная сборка оборудования», — сообщил губернатор.

Вторая очередь будет запущена в ноябре, а к концу года завод выйдет на полную мощность.

«Это будет предприятие полного цикла с высокой степенью локализации, где все технологические процессы — от гальваники до печати плат — будут выполнены на месте. Важно отметить, что здесь также ведутся независимые разработки. На площадке завода уже создан первый российский планшет KVADRA-T, который работает на собственной операционной системе KVADRA OS», — добавил губернатор.

На предприятии будут выпускаться компьютерные устройства, включая серверы, системы хранения данных, персональные устройства и радиоэлектронную продукцию. В проект будет вложено 8,3 миллиарда рублей.

«Это предприятие создано людьми, имеющими опыт работы в иностранных и российских компаниях. И самое главное, у них есть собственные центры разработки, где работают молодые и энергичные специалисты, создающие продукцию будущего», — подчеркнул Щеголев.

Реализация проекта позволила создать более 300 рабочих мест, и к концу года их количество удвоится. Кроме того, начиная с 2018 года компания производит всю разрабатываемую продукцию на своей площадке «Ядро Фаб Малаховка» в Люберцах.

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