Вечером ВСУ обстреляли три населённых пункта Белгородской области

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал сегодняшние обстрелы Краснояружского района. Так, в результате обстрела села Графовка был ранен один мирный житель: его с осколочными ранениями предплечья и грудной клетки его доставили в больницу. Также в сёлах Графовка и Репяховка были зафиксированы несколько повреждений.