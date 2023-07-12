Вечером ВСУ обстреляли три населённых пункта Белгородской области

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
За вечер 12 июля Белгородская область три раза попала под обстрел ВСУ. Под огнём оказались сразу два хутора и одно село.
РСЧС прислали СМС-оповещения об обстреле жителям села Графовка Краснояружского района в 17:29. Чуть позже под огонь попали также хутора Марьино и Панков Шебекинского округа в 18:16 и в 18:17 соответственно.
Однако это не единственные обстрелы региона за эти сутки. Под обстрел ВСУ также попали село Графовка Краснояружского района, также несколько раз ВСУ обстреляли сёла Сподарюшино и Мокрая Орловка Грайворонского округа.
Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал сегодняшние обстрелы Краснояружского района. Так, в результате обстрела села Графовка был ранен один мирный житель: его с осколочными ранениями предплечья и грудной клетки его доставили в больницу. Также в сёлах Графовка и Репяховка были зафиксированы несколько повреждений.