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Вечером ВСУ обстреляли три населённых пункта Белгородской области

12 июля 2023, 16:28
Фото: 1MI
За 12 июля Белгородская область уже была под огнём: со стороны Украины были обстреляны ещё три населённых пункта. РСЧС разослали предупреждающие сообщения.
Сюжет
Обстрел

За вечер 12 июля Белгородская область три раза попала под обстрел ВСУ. Под огнём оказались сразу два хутора и одно село.

РСЧС прислали СМС-оповещения об обстреле жителям села Графовка Краснояружского района в 17:29. Чуть позже под огонь попали также хутора Марьино и Панков Шебекинского округа в 18:16 и в 18:17 соответственно.

Однако это не единственные обстрелы региона за эти сутки. Под обстрел ВСУ также попали село Графовка Краснояружского района, также несколько раз ВСУ обстреляли сёла Сподарюшино и Мокрая Орловка Грайворонского округа.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал сегодняшние обстрелы Краснояружского района. Так, в результате обстрела села Графовка был ранен один мирный житель: его с осколочными ранениями предплечья и грудной клетки его доставили в больницу. Также в сёлах Графовка и Репяховка были зафиксированы несколько повреждений.

Один мужчина пострадал при обстреле села в Белгородской области
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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#РСЧС#Происшествия#Обстрел#СВО#Белгородская область
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