В Башкирии бизнесмен может лишиться бизнеса из-за сфабрикованных обвинений

Как сообщает издание, у Киселева на протяжении многих лет продолжается корпоративный конфликт с семьей первой жены, которая до замужества была Романовой. Экс-супруги восемь лет разбираются из-за недвижимости. В 2017 году против Киселева возбудили дело о двенадцати эпизодах изнасилования, которые якобы были совершены в период 2009–2010 годов. Обвинение за основу взяло показания женщин, которые похожи на тех, чьи фото можно найти на страницах сайтов интимных услуг в Уфе.