В Башкирии бизнесмен может лишиться бизнеса из-за сфабрикованных обвинений

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Настоящей причиной этого может быть желание бывших родственников завладеть бизнесом, пишет versia.ru.
Как сообщает издание, у Киселева на протяжении многих лет продолжается корпоративный конфликт с семьей первой жены, которая до замужества была Романовой. Экс-супруги восемь лет разбираются из-за недвижимости. В 2017 году против Киселева возбудили дело о двенадцати эпизодах изнасилования, которые якобы были совершены в период 2009–2010 годов. Обвинение за основу взяло показания женщин, которые похожи на тех, чьи фото можно найти на страницах сайтов интимных услуг в Уфе.
В первый раз при рассмотрении дела об изнасилованиях потерпевшие путались в показаниях, меняли место и время событий. Два раза суд первой инстанции в разном составе признал Киселева невиновным. Еще раз бизнесмена оправдали при повторном рассмотрении дела в Кармаскалинском межрайонном суде. Но Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Башкортостан нашла причины отменить оправдательный приговор.
Сергей Александров, который свидетельствовал в суде, якобы привозил к бизнесмену девушек. Ранее он же пытался взыскать со второй супруги предпринимателя К. И. Киселевой семь миллионов рублей.
Со своей первой супругой Киселев развелся пятнадцать лет назад. Но еще шесть лет после этого вел совместный бизнес с ее родственниками. В 2015-м предприниматель узнал, что его бывшему тестю Ивану Романову стали после развода принадлежать производственные помещения, которыми ранее владел Киселев.
Переоформлением помещений занимался Константин Соколов, бывший юрист Киселева, у которого была доверенность от предпринимателя. Соколов и водитель Сергей Александров утверждают, что в день продажи они якобы привезли Киселеву деньги наличными. Однако телефонный биллинг не смог подтвердить, что в указанный день все участники сделки находились в одном месте.
Киселев обратился в суд и потребовал признать сделку по продаже недвижимого имущества ничтожной. Его оппоненты объявили предварительный договор поддельным и обратились к правоохранителям с заявлением о мошенничестве.
Несостыковки в экспертизах документов не помешали суду признать Киселева виновным в мошенничестве. Его приговорили к 3,8 года реального лишения свободы. Позже приговор изменили на условный срок.
Вероятно, обвинения предпринимателя в преступлениях стали козырем в корпоративном споре. Родственники бывшей супруги решили отобрать у предпринимателя бизнес, причем неважно, каким путем. Журналисты «Версии» считают, что система правосудия не должна быть оружием в чьих-то руках.