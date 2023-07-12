Ритуал Мазараки: интересные факты старинного дворянского рода

Распространенной в те времена была практика назначать крупных военачальников на посты руководителей промышленных предприятий. Считалось, что они без труда могут справиться со столь серьезными задачами. Семену Мазараки было поручено руководить пороховым заводом в Казани. Позднее его перевели в Сестрорецк, где располагался оружейный завод. Знания того, как применяется оружие не в теории, а на практике, помогали ему в работе. В Сестрорецке он даже поручил создать особую мастерскую, где разрабатывались лекала для нового вооружения.