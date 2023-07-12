Ритуал Мазараки: интересные факты старинного дворянского рода

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Ярким примером можно считать биографии членов семьи Мазараки. Их род, история которого прослеживается с XIV века, почти полностью состоял из военных. Многие из них проявили мужество и отвагу на полях сражений, но, пожалуй, наиболее известные представители фамилии — Семен Мазараки и четверо его сыновей — братья Мазараки.
О военной карьере генерала Мазараки
Семен Семенович Мазараки происходил из семьи военного, жившего в селе под Черниговом. Его дед и прадед также состояли на службе, имели высокие армейские чины и отличились в боях. Мальчиком Семен попадает в кадетский корпус, в стенах которого, как правило, готовили будущих военных. Так вышло и в этом случае: в чине подпоручика Мазараки поступает служить в конную артиллерию, соблюдая тем самым сложившийся «ритуал Мазараки», принятый в их семье.
Семен Мазараки был участником кампании против Наполеона в Восточной Пруссии и Отечественной войны 1812 года. В каждом сражении он проявлял себя как блестящий военный, подтверждением чему служат полученные им многочисленные ордена. В 1829 году Семен Семенович, дослужившись до генерал-майора, выходит в отставку. Но и после службы ему представилась возможность быть полезным государству.
Распространенной в те времена была практика назначать крупных военачальников на посты руководителей промышленных предприятий. Считалось, что они без труда могут справиться со столь серьезными задачами. Семену Мазараки было поручено руководить пороховым заводом в Казани. Позднее его перевели в Сестрорецк, где располагался оружейный завод. Знания того, как применяется оружие не в теории, а на практике, помогали ему в работе. В Сестрорецке он даже поручил создать особую мастерскую, где разрабатывались лекала для нового вооружения.
О сыновьях генерала Мазараки
Семен Мазараки женился в 1818 году на Анне Ильиничне Дебольцевой. Его супруга была дочерью статского советника. Это был счастливый брак, в котором на свет появилось 5 детей. Большую часть времени отец был в разъездах, поэтому сестра и братья Мазараки были на попечении своей матери. Но это не помешало мальчикам продолжить ритуал Мазараки и стать военными.
Николай Мазараки сумел повторить поистине головокружительную карьеру своего отца. Получив звание генерал-майора, он позднее возглавил Екатеринославский воинский округ. Семен и Илья завершили службу в чине полковника. Для детей Семена Мазараки родным городом был Воронеж, откуда была родом их мать, поэтому после выхода в отставку они обосновались здесь.
Так поступил и младший Мазараки — Адриан. Его военная карьера была недолгой: он родился в 1835, а отставку получил в 1858 году. Он планировал посвятить себя тихой семейной жизни, но его мечтам не суждено было сбыться: его жена умерла и на руках осталась маленькая дочь. Теперь все время он посвящал воспитанию Маши.
Адриан Мазараки всерьез увлекался музыкой: играл на разных музыкальных инструментах, был знаком и дружил с известными композиторами. В его доме часто устраивались тематические вечера, он способствовал развитию музыкального искусства в родном Воронеже.
Через некоторое время младший Мазараки подвергся новому удару судьбы: умерла его единственная дочь. Ее дети переехали в дом деда, поскольку отец не готов был полноценно заниматься их воспитанием. Внуки Мазараки росли в творческой атмосфере, в окружении людей искусства, что не могло не сказаться на их будущем. Внучка Надежда (Обухова) выберет карьеру оперной певицы и будет исполнять партии на сцене Большого театра.
Не только военный ритуал Мазараки проявил свою жизнеспособность — представители рода смогли реализоваться и в других сферах деятельности. В архивных источниках упомянуты более тысячи носителей фамилии, оставивших заметный вклад в развитие России. Таким образом, можно сказать, что представители рода полностью оправдывают семейный девиз: «Всем светят».