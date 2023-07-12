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РЭО поддержит «пилот» по строительству КПО мощностью 1 млн тонн в Шри-Ланке

12 июля 2023, 16:23
Фото: reo.ru
В Шри-Ланке проявили интерес к оборудованию российского производства в рамках реализации пилотного проекта по строительству на территории республики комплексного объекта по обращению с ТКО.

Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев и Рамеш Патирана, министр промышленности Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка, обсудили подробности проекта и вопросы международного сотрудничества в ходе рабочей встречи.

Буцаев указал на развитие взаимодействия между странами в области обращения с отходами и в рамках формирования экономики замкнутого цикла в Российской Федерации. Глава РЭО отметил, что в России уже наработан определенный опыт, которым страна может поделиться с другими государствами. Реформа, стартовавшая в РФ всего несколько лет назад, уже приносит свои результаты, и в РЭО готовы обсуждать с представителями иностранных государств российские технологии в сфере переработки отходов. На повестке — реализация пилотного проекта по созданию комплексного объекта по обработке и утилизации отходов мощностью 1 млн тонн в год. «Планируется, что все оборудование на объекте будет российского производства», — сообщил Денис Буцаев.

В свою очередь Рамеш Патирана рассказал о длительной истории плодотворного сотрудничества между двумя странами, отметив высокий уровень технологического развития в отрасли обращения с отходами в России.

Министр предложил представителям РЭО посетить Шри-Ланку с деловым визитом и провести в республике аудит национальной системы обращения с отходами.

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