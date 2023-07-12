РЭО поддержит «пилот» по строительству КПО мощностью 1 млн тонн в Шри-Ланке

Буцаев указал на развитие взаимодействия между странами в области обращения с отходами и в рамках формирования экономики замкнутого цикла в Российской Федерации. Глава РЭО отметил, что в России уже наработан определенный опыт, которым страна может поделиться с другими государствами. Реформа, стартовавшая в РФ всего несколько лет назад, уже приносит свои результаты, и в РЭО готовы обсуждать с представителями иностранных государств российские технологии в сфере переработки отходов. На повестке — реализация пилотного проекта по созданию комплексного объекта по обработке и утилизации отходов мощностью 1 млн тонн в год. «Планируется, что все оборудование на объекте будет российского производства», — сообщил Денис Буцаев.