РЭО поддержит «пилот» по строительству КПО мощностью 1 млн тонн в Шри-Ланке

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев и Рамеш Патирана, министр промышленности Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка, обсудили подробности проекта и вопросы международного сотрудничества в ходе рабочей встречи.
Буцаев указал на развитие взаимодействия между странами в области обращения с отходами и в рамках формирования экономики замкнутого цикла в Российской Федерации. Глава РЭО отметил, что в России уже наработан определенный опыт, которым страна может поделиться с другими государствами. Реформа, стартовавшая в РФ всего несколько лет назад, уже приносит свои результаты, и в РЭО готовы обсуждать с представителями иностранных государств российские технологии в сфере переработки отходов. На повестке — реализация пилотного проекта по созданию комплексного объекта по обработке и утилизации отходов мощностью 1 млн тонн в год. «Планируется, что все оборудование на объекте будет российского производства», — сообщил Денис Буцаев.
В свою очередь Рамеш Патирана рассказал о длительной истории плодотворного сотрудничества между двумя странами, отметив высокий уровень технологического развития в отрасли обращения с отходами в России.
Министр предложил представителям РЭО посетить Шри-Ланку с деловым визитом и провести в республике аудит национальной системы обращения с отходами.