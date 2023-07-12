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Published Сегодня, 14:24

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Updated Сегодня, 14:26

Попали под влияние белгородцев? Куряне выступили против строительства крематория

12 июля 2023, 14:24

В Курской области отказались от строительства крематория из-за местных жителей

Как и часть белгородцев, куряне высказались резко против соседства с печами для кремации. «Абирег» опроверг сообщения о том, что объект возведут несмотря ни на что.

Ранее в Курской области собирались возвести объект площадью 10 000 м² в деревне Нижняя Заболоть, вблизи деревень 1-Шемякино, 2-Шемякино, Ивановка, Курица. Однако согласовать его строительство с местными жителями не удалось. Когда люди узнали о возможном соседстве с крематорием, подняли шумиху — стали писать в курских группах в соцсетях с просьбой публично выступить против такой стройки, собирать подписи.

Итог — от возведения крематория отказались. Глава Корпорации развития Курской области Владимир Лукин сообщил «Абирегу», что найти новое место для специфического объекта пока не могут из-за проблемы согласования с курянами. В областном правительстве эту информацию подтвердили.

Ранее, напомним, белгородский губернатор Гладков выступал за строительство крематория в регионе, а люди, вблизи с населёнными пунктами которых собирались его расположить, — резко против.

Пока Белгородская и Курская область не могут договориться с жителями, крематорий в Воронеже, к слову, был признан лучшим на архитектурной премии Russian Project 2020.

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#Татьяна Алексютина#Крематорий#Курск#Куряне#Город#Общество#Курская область
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