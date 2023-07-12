Попали под влияние белгородцев? Куряне выступили против строительства крематория

Ранее в Курской области собирались возвести объект площадью 10 000 м² в деревне Нижняя Заболоть, вблизи деревень 1-Шемякино, 2-Шемякино, Ивановка, Курица. Однако согласовать его строительство с местными жителями не удалось. Когда люди узнали о возможном соседстве с крематорием, подняли шумиху — стали писать в курских группах в соцсетях с просьбой публично выступить против такой стройки, собирать подписи.