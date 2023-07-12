Почти 400 работников Стойленского ГОКа отметят различными наградами ко Дню металлурга

Обладателями специальной премии «Золотой фонд» Стойленского ГОКа станут трое работников, которые трудятся на комбинате в течение многих лет и внесли особый вклад в развитие производства. Почетный знак СГОКа I и II степени (золото и серебро) получат 43 человека. Профсоюзные награды вручат 22-м стойленцам.