Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 10:17

Published Вчера, 10:17

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Изображение материала

Почти 400 работников Стойленского ГОКа отметят различными наградами ко Дню металлурга

12 июля 2023, 10:17
Фото: пресс-служба АО "Стойленский горно-обогатительный комбинат"
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) стартовали торжественные награждения ко Дню металлурга. Всего в этом году отметят 380 работников комбината.

Традиционно сотрудники комбината получают ведомственные, региональные, городские и корпоративные награды. Стойленцев чествуют на торжественных мероприятиях, которые проходят на комбинате в течение предпраздничной недели.

В этом году звания «Почетный горняк» удостоены 11 работников Стойленского ГОКа, почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ награждены 26 человек. 53 стойленца отмечены областными наградами.

Медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» I степени награжден слесарь по ремонту подвижного состава цеха железнодорожного транспорта Иван Шаповаленко, медаль «За заслуги перед Землей Белгородской» II степени — ведущий специалист фабрики окомкования Валерий Евтушенко.

Фото: пресс-служба АО "Стойленский горно-обогатительный комбинат"

52 сотрудника СГОКа получат почетные грамоты и благодарности администрации Старооскольского городского округа. Шести работникам комбината по решению Совета депутатов округа вручат медаль «За заслуги».

Обладателями специальной премии «Золотой фонд» Стойленского ГОКа станут трое работников, которые трудятся на комбинате в течение многих лет и внесли особый вклад в развитие производства. Почетный знак СГОКа I и II степени (золото и серебро) получат 43 человека. Профсоюзные награды вручат 22-м стойленцам.

Портреты 162 передовиков производства разместят на Досках почета в цехах и подразделениях и главной Доске почета СГОКа.

О том, какие мероприятия проходят на Стойленском ГОКе в преддверии профессионального праздника можно почитать здесь.

Читайте также:
СГОК поддержал научно-исследовательскую конференцию «Наука-практике»На Стойленском ГОКе стартовали мероприятия ко Дню металлургаПразднование Дня металлурга на Стойленском ГОКе открыли «Семейные старты»
#Артем Черненко#Сгок#Стойленский ГОК#Стойленский горно-обогатительный комбинат#Общество#Белгородская область
Подпишитесь
Оповещение, эвакуация, защитные сооружения: в Белгороде утвердили положение о ГО
Сегодня, 12:56
Подозреваемый в громком убийстве на Кубани был зарегистрирован в Белгороде
Сегодня, 14:30
Два прямых попадания в дом: ВСУ вновь обстреляли белгородские сёла
Сегодня, 15:39
Перепады температуры убивают: как сохранить здоровье во время погодного хаоса
Сегодня, 14:19
В Белгороде закрыли ещё один пункт выдачи гуманитарной помощи
Сегодня, 15:06
Белгородцам запретили кормить домашних животных в подъездах и на детских площадках
Сегодня, 13:29