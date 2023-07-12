Почти 400 работников Стойленского ГОКа отметят различными наградами ко Дню металлурга

Posted Вчера, 10:17
Published Вчера, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Традиционно сотрудники комбината получают ведомственные, региональные, городские и корпоративные награды. Стойленцев чествуют на торжественных мероприятиях, которые проходят на комбинате в течение предпраздничной недели.
В этом году звания «Почетный горняк» удостоены 11 работников Стойленского ГОКа, почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ награждены 26 человек. 53 стойленца отмечены областными наградами.
Медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» I степени награжден слесарь по ремонту подвижного состава цеха железнодорожного транспорта Иван Шаповаленко, медаль «За заслуги перед Землей Белгородской» II степени — ведущий специалист фабрики окомкования Валерий Евтушенко.
52 сотрудника СГОКа получат почетные грамоты и благодарности администрации Старооскольского городского округа. Шести работникам комбината по решению Совета депутатов округа вручат медаль «За заслуги».
Обладателями специальной премии «Золотой фонд» Стойленского ГОКа станут трое работников, которые трудятся на комбинате в течение многих лет и внесли особый вклад в развитие производства. Почетный знак СГОКа I и II степени (золото и серебро) получат 43 человека. Профсоюзные награды вручат 22-м стойленцам.
Портреты 162 передовиков производства разместят на Досках почета в цехах и подразделениях и главной Доске почета СГОКа.
О том, какие мероприятия проходят на Стойленском ГОКе в преддверии профессионального праздника можно почитать здесь.