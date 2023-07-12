Обстрелы, уголовка и празднования: как белгородцы провели 12 июля

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
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Updated Сегодня, 15:35
ВСУ не прекращают наносить удары по Белгородской области. Иногда летит из миномётов, иногда из гранатомётов и артиллерии. 12 июля не стало исключением — со стороны Украины прилетело сразу по трём населённым пунктам. Подробнее — в нашем материале.
Бывший гендиректор «Белгорблагоустройства» попытался провернуть хитрую схему себе во благо, используя госзаказы. Даже 20 млн рублей из бюджетных средств успел потратить. Попытки придать своим действиям правомерный вид провалились. За дело взялись ФСБ и следком.
Нет, мы не описываем очередной фестиваль в Белгородской области. Так прошёл выходной день у белгородцев, которые ринулись отмечать День Прохоровского поля. Несмотря на отмену массовых гуляний, жители региона провели этот день ярко. Насколько? Смотрите на видео от нашего журналиста.