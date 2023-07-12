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Обстрелы, уголовка и празднования: как белгородцы провели 12 июля

12 июля 2023, 15:35
Фото: Bel.ru
Пока одни белгородцы праздновали День Прохоровского поля, другие сидели в подвалах из-за обстрелов ВСУ, а один экс-директор коммунального предприятия успел «заработать» уголовку.

Снова под ударом

ВСУ не прекращают наносить удары по Белгородской области. Иногда летит из миномётов, иногда из гранатомётов и артиллерии. 12 июля не стало исключением — со стороны Украины прилетело сразу по трём населённым пунктам. Подробнее — в нашем материале.

Госзакупки — это вам не шутки

Бывший гендиректор «Белгорблагоустройства» попытался провернуть хитрую схему себе во благо, используя госзаказы. Даже 20 млн рублей из бюджетных средств успел потратить. Попытки придать своим действиям правомерный вид провалились. За дело взялись ФСБ и следком.

Цветы, еда и музыка

Нет, мы не описываем очередной фестиваль в Белгородской области. Так прошёл выходной день у белгородцев, которые ринулись отмечать День Прохоровского поля. Несмотря на отмену массовых гуляний, жители региона провели этот день ярко. Насколько? Смотрите на видео от нашего журналиста.

Мотопробег в честь Дня Прохоровского поля устроили белгородские байкеры
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#Татьяна Алексютина#Обстрел ВСУ#Приграничье#День Прохоровского поля#Белгорблагоустройство
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