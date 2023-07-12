Обстрелы, уголовка и празднования: как белгородцы провели 12 июля

Нет, мы не описываем очередной фестиваль в Белгородской области. Так прошёл выходной день у белгородцев, которые ринулись отмечать День Прохоровского поля. Несмотря на отмену массовых гуляний, жители региона провели этот день ярко. Насколько? Смотрите на видео от нашего журналиста.