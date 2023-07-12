Мотопробег в честь Дня Прохоровского поля устроили белгородские байкеры

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
12 июля в Белгородской области отмечают День Прохоровского поля. Власти обещали отменить массовые мероприятия, однако люди решили развлечь себя сами. Например, около Звонницы жители региона поют песни, кто-то угощается кашей, кто-то шашлыком, другие же танцуют, кто-то отвечает на исторические вопросы викторины. Как это было, смотрите на видео от Бел.Ру.
Белгородские же байкеры решили устроить мотопробег и прокатиться колонной с флагами от Ротонды до Прохоровки. Судя по фото и видео, это было эффектно.