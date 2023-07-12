«Катюша», цветы и чиновники: как начиналась церемония в честь 80-летия Курской битвы

У Звонницы всё равно собралось немало людей: оркестр играл песни времён Великой Отечественной войны, чиновники (и не только) возложили цветы в память о павших воинах и почтили их память минутой молчания. На видео хорошо видны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, курский губернатор Роман Старовойт, митрополит Иоанн, экс-глава региона Евгений Савченко, мэр Белгорода Валентин Демидов, председатель областной думы Юрий Клепиков, руководитель ГУ МЧС по региону Сергей Потапов и другие.