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«Катюша», цветы и чиновники: как начиналась церемония в честь 80-летия Курской битвы

12 июля 2023, 09:58
Фото: Bel.ru
Звонница
Что происходит у белгородской Звонницы в день 80-летия Курской битвы и Прохоровского танкового сражения, показал журналист Бел.Ру.

12 июля в Белгородской области выходной. В этот день жители области вспоминают Курскую битву и Прохоровское сражение, ежегодно проходят массовые мероприятия. В 2023 году масштабные празднования отменили в целях безопасности.

У Звонницы всё равно собралось немало людей: оркестр играл песни времён Великой Отечественной войны, чиновники (и не только) возложили цветы в память о павших воинах и почтили их память минутой молчания. На видео хорошо видны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, курский губернатор Роман Старовойт, митрополит Иоанн, экс-глава региона Евгений Савченко, мэр Белгорода Валентин Демидов, председатель областной думы Юрий Клепиков, руководитель ГУ МЧС по региону Сергей Потапов и другие.

Звонница
Видео: Bel.ru
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