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Абитуриенты Белгородской области могут поступить в УрГУПС без результатов ЕГЭ

12 июля 2023, 12:22
Фото: УрГУПС
Как попасть в один из лучших вузов РФ по трудоустройству выпускников, по каким предметам надо пройти собеседование, как поступить без ЕГЭ и какие специальности предлагает УрГУПС, читайте в нашем материале.
Сюжет
ЕГЭ

Приёмная кампания в разгаре. Абитуриенты тщательно изучают информацию о вузах, выбирают подходящие факультеты, направления подготовки и специальности. И ориентируются не только на собственные способности и желания, но и на востребованность разных профессий.

Уральский государственный университет путей сообщения входит в пятерку лучших вузов России по трудоустройству выпускников, предлагает широкий спектр самых востребованных специальностей и направлений подготовки, гарантирует интересную профессию, стремительный карьерный рост, высокую заработную плату, социальный пакет и другие преимущества. Открывая двери УрГУПС, абитуриент может быть уверен, что ему захочется здесь остаться: учиться и развиваться, постигать и исследовать. Возможности транспортного вуза безграничны, надо ими только воспользоваться.

В 2023 году у абитуриентов из Белгородской области есть уникальная возможность поступить в УрГУПС без результатов ЕГЭ и получить престижное транспортное образование, востребованное во все времена. Поступающие из числа лиц, завершивших обучение в общеобразовательных организациях Белгородской области, включенных в перечень, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 7 апреля 2023 года №245, могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания в УрГУПС в форме собеседования. При приёме на все железнодорожные специальности, информационные, строительные и технические направления подготовки собеседования проводятся по следующим предметам: русский язык, математика, физика.

Важно отметить ещё одно преимущество — в 2023 году в УрГУПС рекордное число бюджетных мест. Первый транспортный вуз Урала готов принять на бюджетные места 2169 абитуриентов.

Специально для абитуриентов мы разработали маршрут по самым популярным и востребованным специальностям и направлениям подготовки. Смотрите, изучайте и делайте правильный выбор.

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Фото: УрГУПС

Электромеханический факультет:

  • «Системы обеспечения движения поездов» (специализация «Электроснабжение железных дорог»);
  • «Подвижной состав железных дорог» (специализации «Электрический транспорт железных дорог» и «Высокоскоростной наземный транспорт»);
  • «Электроэнергетика и электротехника» (профиль бакалавриата «Электрические станции и подстанции», профиль магистратуры «Автоматика энергосистем»).

Электротехнический факультет:

  • «Системы обеспечения движения поездов» (специализации «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте» и «Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта»);
  • «Информационная безопасность» (профиль бакалавриата «Организация и технология защиты информации» (на транспорте), профиль магистратуры «Информационная безопасность на транспорте»);
  • «Информационные системы и технологии» (профиль бакалавриата «Системное администрирование информационно-коммуникационных систем»; профиль магистратуры «Системное администрирование информационно-коммуникационных систем»);
  • «Технология транспортных процессов» (профиль бакалавриата «Управление в технических системах»).

Факультет управления процессами перевозок:

  • «Эксплуатация железных дорог» (специализации «Магистральный транспорт», «Грузовая и коммерческая работа» и «Транспортный бизнес и логистика»);
  • «Технология транспортных процессов» (профиль бакалавриата «Цифровой транспорт и логистика»; профили магистратуры «Технология транспортных процессов на железнодорожном транспорте», «Пассажирский комплекс железнодорожного транспорта и „Мультимодальные логистические комплексы“);
  • „Техносферная безопасность“ (профили бакалавриата „Техносферная безопасность“ и „Транспортная безопасность“; профиль магистратуры „Техносферная безопасность“);
  • „Сервис“ (профиль „Сервис на транспорте“).

Строительный факультет:

  • «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» (специализации «Строительство магистральных железных дорог», «Управление техническим состоянием железнодорожного пути» и «Мосты»);
  • «Строительство» (профиль бакалавриата «Промышленное и гражданское строительство»; профиль магистратуры «Строительство»).

Механический факультет:

  • «Подвижной состав железных дорог» (специализации «Грузовые вагоны» и «Пассажирские вагоны»);
  • «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство»);
  • «Мехатроника и робототехника» (профиль бакалавриата и магистратуры «Мехатронные и робототехнические системы»);
  • «Информационные системы и технологии» (профиль бакалавриата «Системы искусственного интеллекта»; профиль магистратуры «Интеллектуальные BIM-технологии»).

Факультет экономики и управления:

  • «Экономика» (профили бакалавриата «Экономика строительного бизнеса», «Экономика и организация производства на предприятии» и «Экономика труда»; профили магистратуры «Экономика, корпорации и управление бизнесом» и «Экономика труда»);
  • «Туризм» (профиль «Туризм»);
  • «Социология» (профиль «Интернет-маркетинг и социальная аналитика»);
  • «Менеджмент» (профили бакалавриата «Управление развитием организации», «Логистика» и «Транспортные системы агломераций»; профиль магистратуры «Инновационные технологии управления на транспорте»);
  • «Управление персоналом» (профиль бакалавриата «Управление персоналом в цифровой среде», профиль магистратуры «Управление человеческими ресурсами организации и кадровый консалтинг»).
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Вуз, который зажигает новые звезды
Фото: УрГУПС

В УрГУПС разнообразная и увлекательная студенческая жизнь: творческие и научные коллективы, собственная Коллективная любительская радиостанция и студенческий медиахолдинг, уникальный Центр инноваций и технологий. Ухоженный и красивый студенческий городок, расположенный на берегу городского пруда в окружении живописной территории площадью более 15 га, современный спортивный комплекс, развитая инфраструктура, оборудованные по последнему слову техники лаборатории, коворкинг-зоны и брендированные пространства — абсолютно всё в транспортном вузе способствует получению ценных знаний и практических навыков, реализации талантов и способностей, постоянному движению вперед.

Студенчество в УрГУПС — это новые возможности и перспективы для всех, кто стал частью большой транспортной семьи. Подробнее на www.usurt.ru, тел. приемной комиссии: 8 (343) 221-25-25, 8-800-250-42-00 (бесплатная горячая линия).

#Татьяна Алексютина#Абитуриент#Университет#Высшее образование#Вуз#УрГУПС#ЕГЭ#Экзамены#Образование#Екатеринбург
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