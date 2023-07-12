Абитуриенты Белгородской области могут поступить в УрГУПС без результатов ЕГЭ

В 2023 году у абитуриентов из Белгородской области есть уникальная возможность поступить в УрГУПС без результатов ЕГЭ и получить престижное транспортное образование, востребованное во все времена. Поступающие из числа лиц, завершивших обучение в общеобразовательных организациях Белгородской области, включенных в перечень, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 7 апреля 2023 года №245, могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания в УрГУПС в форме собеседования. При приёме на все железнодорожные специальности, информационные, строительные и технические направления подготовки собеседования проводятся по следующим предметам: русский язык, математика, физика.