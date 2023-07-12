Абитуриенты Белгородской области могут поступить в УрГУПС без результатов ЕГЭ

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Приёмная кампания в разгаре. Абитуриенты тщательно изучают информацию о вузах, выбирают подходящие факультеты, направления подготовки и специальности. И ориентируются не только на собственные способности и желания, но и на востребованность разных профессий.
Уральский государственный университет путей сообщения входит в пятерку лучших вузов России по трудоустройству выпускников, предлагает широкий спектр самых востребованных специальностей и направлений подготовки, гарантирует интересную профессию, стремительный карьерный рост, высокую заработную плату, социальный пакет и другие преимущества. Открывая двери УрГУПС, абитуриент может быть уверен, что ему захочется здесь остаться: учиться и развиваться, постигать и исследовать. Возможности транспортного вуза безграничны, надо ими только воспользоваться.
В 2023 году у абитуриентов из Белгородской области есть уникальная возможность поступить в УрГУПС без результатов ЕГЭ и получить престижное транспортное образование, востребованное во все времена. Поступающие из числа лиц, завершивших обучение в общеобразовательных организациях Белгородской области, включенных в перечень, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 7 апреля 2023 года №245, могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания в УрГУПС в форме собеседования. При приёме на все железнодорожные специальности, информационные, строительные и технические направления подготовки собеседования проводятся по следующим предметам: русский язык, математика, физика.
Важно отметить ещё одно преимущество — в 2023 году в УрГУПС рекордное число бюджетных мест. Первый транспортный вуз Урала готов принять на бюджетные места 2169 абитуриентов.
Специально для абитуриентов мы разработали маршрут по самым популярным и востребованным специальностям и направлениям подготовки. Смотрите, изучайте и делайте правильный выбор.
Электромеханический факультет:
Электротехнический факультет:
Факультет управления процессами перевозок:
Строительный факультет:
Механический факультет:
Факультет экономики и управления:
В УрГУПС разнообразная и увлекательная студенческая жизнь: творческие и научные коллективы, собственная Коллективная любительская радиостанция и студенческий медиахолдинг, уникальный Центр инноваций и технологий. Ухоженный и красивый студенческий городок, расположенный на берегу городского пруда в окружении живописной территории площадью более 15 га, современный спортивный комплекс, развитая инфраструктура, оборудованные по последнему слову техники лаборатории, коворкинг-зоны и брендированные пространства — абсолютно всё в транспортном вузе способствует получению ценных знаний и практических навыков, реализации талантов и способностей, постоянному движению вперед.
Студенчество в УрГУПС — это новые возможности и перспективы для всех, кто стал частью большой транспортной семьи. Подробнее на www.usurt.ru, тел. приемной комиссии: 8 (343) 221-25-25, 8-800-250-42-00 (бесплатная горячая линия).
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