4-летнего малыша в Старом Осколе сбил водитель «Приоры»

4-летний мальчик попал под колёса отечественного авто в Старом Осколе

Ребёнок шёл по проезжей части, уточнили в региональном ГИБДД. Почему ребёнок находился на дороге и где были в это время его родители, в ведомстве не сообщили.

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