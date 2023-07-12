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4-летнего малыша в Старом Осколе сбил водитель «Приоры»

12 июля 2023, 12:20
Фото: ГИБДД

4-летний мальчик попал под колёса отечественного авто в Старом Осколе

Ребёнок шёл по проезжей части, уточнили в региональном ГИБДД. Почему ребёнок находился на дороге и где были в это время его родители, в ведомстве не сообщили.
Сюжет
ДТП

11 июля около 13:10 мужчина 25 лет ехал по ул. Тебекина в Старом Осколе на Lada Priora. Водитель наехал на мальчика 4 лет. ГИБДД уточняет, что ребёнок шёл по проезжей части.

В результате ДТП малыш получил телесные повреждения. Где в это время были его родители, неизвестно.

Видео: ГИБДД

В этот же день в Белгороде произошло сразу два ДТП с пострадавшими. 59-летний водитель Volkswagen Polo не выдержал безопасную дистанцию на ул. Волчанская и врезался в Volkswagen Touareg. Виновник аварии травмировался.

А на ул. Студенческой мужчина 52 лет на Lada Vesta при повороте налево на зелёный сигнал светофора не убедился в безопасности манёвра. Результат — столкновение с Nissan Almera, водитель которого получил телесные повреждения.

Фото: ГИБДД

В Ракитянском районе КамАЗ при проезде неравнозначного перекрёстка не уступил дорогу иномарке под управлением 58-летнего водителя. Мужчина за рулём легкового авто пострадал.

Не обошлось без аварии и в Белгородском районе. В Октябрьском около 17:40 водитель Lada Largus при повороте налево с ул. Привокзальная на ул. Матросова не уступил дорогу мопеду. Пострадал мопедист 52 лет.

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