4-летнего малыша в Старом Осколе сбил водитель «Приоры»

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
11 июля около 13:10 мужчина 25 лет ехал по ул. Тебекина в Старом Осколе на Lada Priora. Водитель наехал на мальчика 4 лет. ГИБДД уточняет, что ребёнок шёл по проезжей части.
В результате ДТП малыш получил телесные повреждения. Где в это время были его родители, неизвестно.
В этот же день в Белгороде произошло сразу два ДТП с пострадавшими. 59-летний водитель Volkswagen Polo не выдержал безопасную дистанцию на ул. Волчанская и врезался в Volkswagen Touareg. Виновник аварии травмировался.
А на ул. Студенческой мужчина 52 лет на Lada Vesta при повороте налево на зелёный сигнал светофора не убедился в безопасности манёвра. Результат — столкновение с Nissan Almera, водитель которого получил телесные повреждения.
В Ракитянском районе КамАЗ при проезде неравнозначного перекрёстка не уступил дорогу иномарке под управлением 58-летнего водителя. Мужчина за рулём легкового авто пострадал.
Не обошлось без аварии и в Белгородском районе. В Октябрьском около 17:40 водитель Lada Largus при повороте налево с ул. Привокзальная на ул. Матросова не уступил дорогу мопеду. Пострадал мопедист 52 лет.