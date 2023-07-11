Вячеслав Гладков: Я не могу гарантировать 100% безопасность в Белгороде

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
Modified Сегодня, 17:45
Updated Сегодня, 17:45
К главе Белгородской области обратилась жительница Шебекино Галина, которая в настоящий момент вместе с несовершеннолетним ребёнком и матерью-инвалидом находится в пункте временного размещения в Белгороде. Женщина заявила, что не хочет возвращаться домой, ведь им не могут гарантировать там 100-процентную безопасность.
Вячеслав Гладков посчитал такую причину сомнительной — абсолютной безопасности нет нигде, а жить всё время в ПВР невозможно.
Я не могу гарантировать вам 100-процентную безопасность и в Белгороде. Я надеюсь, что вы это чётко понимаете. Проживать всё время в пункте временного размещения физически невозможно.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Губернатор также отметил, что во всех пунктах временного размещения, которые он посетил, белгородцы, наоборот, активно интересуются, когда можно будет вернуться домой.
Напомним, ранее Гладков заявлял, что возвращение шебекинцев откладывается до следующей недели. Это связано с ухудшением оперативной обстановки.