Вячеслав Гладков: Я не могу гарантировать 100% безопасность в Белгороде

К главе Белгородской области обратилась жительница Шебекино Галина, которая в настоящий момент вместе с несовершеннолетним ребёнком и матерью-инвалидом находится в пункте временного размещения в Белгороде. Женщина заявила, что не хочет возвращаться домой, ведь им не могут гарантировать там 100-процентную безопасность.