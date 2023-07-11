Вячеслав Гладков: Старооскольский водоканал системно уничтожали много лет

Posted Сегодня, 18:46
Published Сегодня, 18:46
Modified Сегодня, 18:46
Updated Сегодня, 18:46
На работу водоканала пожаловалась местная жительница Елена. Она сообщила о порыве на улице Цветочной в Старом Осколе, который не могут устранить уже две недели. А причиной называют нехватку людей. «Где люди? Кому платим за воду?» — поинтересовалась женщина.
Решить проблему старооскольского водоканала за один день, за один год и даже за два года невозможно, потому что, с моей точки зрения, его системно уничтожали в течение многих лет, мало что от него осталось. Сейчас завершаем приём в областную собственность, добиваемся выделения федеральных денег.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
По словам главы региона, для восстановления нормального функционирования предприятия нужен не один миллиард рублей, и даже за год решить эту проблему невозможно. Особенно удручающая ситуация складывается с сетями водоотведения. Но власти активно занимаются этим вопросом.
«Надеюсь, что уже по итогам этого года мы сможем показать, какой объём работы выполнен», — добавил Гладков.
Напомним, в начале июне в селе Дмитриевка Старооскольского округа законсервировали скважину, из которой добывали питьевую воду. Связано это было с высоким содержанием нитратов в воде.