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Вячеслав Гладков: Старооскольский водоканал системно уничтожали много лет

11 июля 2023, 18:46
Фото: Bel.ru
Во время прямого эфира 11 июля губернатор Белгородской области рассказал о работе староосколького водоканала. По его словам, предприятие нуждается в восстановлении, и этот процесс займёт несколько лет.

На работу водоканала пожаловалась местная жительница Елена. Она сообщила о порыве на улице Цветочной в Старом Осколе, который не могут устранить уже две недели. А причиной называют нехватку людей. «Где люди? Кому платим за воду?» — поинтересовалась женщина.

Решить проблему старооскольского водоканала за один день, за один год и даже за два года невозможно, потому что, с моей точки зрения, его системно уничтожали в течение многих лет, мало что от него осталось. Сейчас завершаем приём в областную собственность, добиваемся выделения федеральных денег.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

По словам главы региона, для восстановления нормального функционирования предприятия нужен не один миллиард рублей, и даже за год решить эту проблему невозможно. Особенно удручающая ситуация складывается с сетями водоотведения. Но власти активно занимаются этим вопросом.

«Надеюсь, что уже по итогам этого года мы сможем показать, какой объём работы выполнен», — добавил Гладков.

Напомним, в начале июне в селе Дмитриевка Старооскольского округа законсервировали скважину, из которой добывали питьевую воду. Связано это было с высоким содержанием нитратов в воде.

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#Артем Черненко#Новости Старого Оскола#Город#Водоканал#Порыв водопровода#Сети водоснабжения#Старый Оскол#Вячеслав Гладков
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