Вячеслав Гладков: Старооскольский водоканал системно уничтожали много лет

На работу водоканала пожаловалась местная жительница Елена. Она сообщила о порыве на улице Цветочной в Старом Осколе, который не могут устранить уже две недели. А причиной называют нехватку людей. «Где люди? Кому платим за воду?» — поинтересовалась женщина.