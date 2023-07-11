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Published Сегодня, 17:06

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Губернатор раскритиковал работу ДНД в Белгороде

11 июля 2023, 17:06
Фото: Bel.ru
По мнению главы Белгородской области, ДНД в областном центре работают формально, не справляются с поставленными задачами и часто занимаются не тем, чем должны.

В связи с этим власти решили платить за охрану общественного порядка участникам самообороны вместо ДНД.

Претензии к работе ДНД в Белгороде у меня очень большие, потому что в основном набирают очень молодых людей, много девчонок, и всё это выглядит достаточно формально. Деньги тратим, а результата практически нет.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

В качестве примера глава региона привёл общежития, в которых сотрудники ДНД сидят на вахтах. «Всё с ног на голову», — добавил Гладков.

По этой причине власти решили направить деньги, которые выделялись на нужды ДНД, членам самообороны и доверить им охрану общественного порядка.

Это наиболее боеспособные подразделения, которые могут справляться со многими задачами, в том числе и в Белгороде.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, о том, что участникам самообороны будут платить за охрану общественного порядка, стало известно в конце июня. До 1 августа в Белгородской области удвоят число ополченцев. В состав нового полка войдут 3000 человек, их обеспечат амуницией и обмундированием.

На закупку амуниции для самообороны выделили около 400 млн рублей. На эти деньги приобретут комплекты зимней и летней одежды, бронежилеты, тепловизоры, квадрокоптеры и автомобили. Также ополченцам выдадут около 400 единиц оружия.

Белгородской самообороне начнут платить деньги за защиту общественного порядка
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#Артем Черненко#Днд#Самооборона#Охрана порядка#Город#Новости Белгорода#Белгород#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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