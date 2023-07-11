Воробьев: Минпромторг назвал Подмосковье одним из лидеров по эффективной промполитике

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», столь высоких результатов регион достиг благодаря взаимодействию с Министерством промышленности и торговли. Только благодаря Фонду развития промышленности поступления в регион составили 32 миллиарда рублей. Эти средства были вложены в реализацию 33 проектов. Кроме этого, в качестве примера финансовой поддержки Воробьев привел промышленную ипотеку и «Подмосковье индастриал».
«Мы в лидерах — это приятно. И здесь большая заслуга наших инвесторов, промышленных предприятий, которые развиваются, радуют нас», — отметил губернатор.
Важное значение в реализации промышленной политики глава региона придает экспортному потенциалу. Воробьев считает, что предприятиям региона необходимо обеспечить доступность и понятность экспорта.
Предприятия должны производить товары, отличающиеся конкурентоспособностью. Это возможно тогда, когда предприятия внедряют инновационные решения.
В настоящее время при поддержке ведомства в области реализуется 151 проект импортозамещения. Размер инвестиций в эту работу составляет 136 миллиардов рублей. По итогам реализации данных проектов в регионе появится 16,5 тысячи дополнительных рабочих мест. Отмечается, что в прошлом году в регионе было открыто 21 промпредприятие, еще пятьдесят планируют открыть в 2023 году.
На выставке власти региона подписали договор с белорусским холдингом «АМКОДОР». В число важных направлений промполитики, по словам Воробьева, вошла подготовка профильных специалистов для работы на предприятиях. В Московской области уже заключено 99 соглашений о подготовке кадров на базе учебных заведений региона. В решении вопроса кадрового обеспечения сотрудничество подмосковных колледжей и промпредприятий является основным условием, подчеркнул губернатор.
Подмосковье стало первым субъектом России, где запустили промышленную ипотеку. Объем кредитования в этой области в регионе составил 1,6 миллиарда рублей. Займы были предоставлены восьми предприятиям. Сейчас в процессе рассмотрения находится еще 40 заявок на 10 миллиардов рублей.
Отметим, что для представителей бизнес-сообщества Подмосковья предусмотрены меры поддержки онлайн на инвестпортале региона.
Андрей Воробьев отметил, что промпредприятия и инвесторы высоко оценили данный формат взаимодействия и выразили намерение использовать его в дальнейшем.