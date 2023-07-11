Воробьев: Минпромторг назвал Подмосковье одним из лидеров по эффективной промполитике

В настоящее время при поддержке ведомства в области реализуется 151 проект импортозамещения. Размер инвестиций в эту работу составляет 136 миллиардов рублей. По итогам реализации данных проектов в регионе появится 16,5 тысячи дополнительных рабочих мест. Отмечается, что в прошлом году в регионе было открыто 21 промпредприятие, еще пятьдесят планируют открыть в 2023 году.