В Центральном парке в Белгороде вспыхнула машинка на старых аттракционах

Отметим, что ранее Центральный парк не раз страдал от действий вандалов. В июле 2021 года они разбили стёкла, разбросали документацию, сломали несколько бытовых предметов. Бывший арендатор части рекреационной зоны Александр Каракулов говорил, что хулиганы пробирались в парк не впервые.