В Центральном парке в Белгороде вспыхнула машинка на старых аттракционах

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
В старом парке аттракционов в Белгороде загорелась машинка. Происшествие случилось накануне вечером. Как рассказала местная жительница, во время пожара там находились подростки, однако причастны ли они к произошедшему, неизвестно.
Отметим, что ранее Центральный парк не раз страдал от действий вандалов. В июле 2021 года они разбили стёкла, разбросали документацию, сломали несколько бытовых предметов. Бывший арендатор части рекреационной зоны Александр Каракулов говорил, что хулиганы пробирались в парк не впервые.
В сентябре того же года вандалы изрисовали сиденья на колесе обозрения и разбили домик бывшей администрации аттракционов в парке Ленина. Каракулову тогда снова пришлось вызывать полицию.
Ещё один погром вандалы устроили спустя месяц. Неизвестные сломали замок на металлической двери и проникли в мастерскую на площадке аттракционов. На место происшествия вновь приезжала полиция.