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В Центральном парке в Белгороде вспыхнула машинка на старых аттракционах

11 июля 2023, 10:49
Фото: 1MI
фото тематическое
Очевидцы сообщают, что перед пожаром видели рядом молодых людей. Однако причастны ли они к возгоранию, точно неизвестно. Видео с места опубликовал Telegram-канал «Белгород №1».

В старом парке аттракционов в Белгороде загорелась машинка. Происшествие случилось накануне вечером. Как рассказала местная жительница, во время пожара там находились подростки, однако причастны ли они к произошедшему, неизвестно.

Отметим, что ранее Центральный парк не раз страдал от действий вандалов. В июле 2021 года они разбили стёкла, разбросали документацию, сломали несколько бытовых предметов. Бывший арендатор части рекреационной зоны Александр Каракулов говорил, что хулиганы пробирались в парк не впервые.

В сентябре того же года вандалы изрисовали сиденья на колесе обозрения и разбили домик бывшей администрации аттракционов в парке Ленина. Каракулову тогда снова пришлось вызывать полицию.

Ещё один погром вандалы устроили спустя месяц. Неизвестные сломали замок на металлической двери и проникли в мастерскую на площадке аттракционов. На место происшествия вновь приезжала полиция.

Видео: кадр из видео
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Происшествия#Пожар#Видео#Парк ленина#Машинки#Аттракционы#Подростки
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