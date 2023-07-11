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В Старом Осколе водитель на «девяносто девятой» сбил подростка и сбежал

11 июля 2023, 08:24
Фото: 1MI
Пострадал 16-летний парень. Личность сбежавшего водителя устанавливают, сообщили в УМВД. Всего в регионе за минувшие сутки зарегистрировали четыре аварии с пострадавшими.
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ДТП

10 июля в Белгородской области зарегистрировали четыре аварии с пострадавшими. В одной из них травмы получил подросток.

В Старом Оскол ВАЗ-21099 сбил 16-летнего пешехода, который шёл по переходу. Несовершеннолетнего госпитализировали. Водитель оставил автомобиль и покинул место ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают его личность.

В Шебекинском горокруге на трассе Шебекино — Короча Hyundai Solaris съехал в кювет. Пострадал 47-летний водитель, его госпитализировали.

В Губкине Volvo XC90 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Chery S18D. Пострадала 35-летняя женщина, находившаяся за рулём второй иномарки. После оказания медпомощи её отпустили.

В Белгороде на проспекте Богдана Хмельницкого водитель Honda Civic, выбрав небезопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего авто столкнулось с Mitsubishi Outlander. Водители 22 и 49 лет, а также 20-летняя пассажирка Honda получили травмы. После оказания медпомощи их отпустили.

Аварии в Белгородской области 10 июляАварии в Белгородской области 10 июля
Аварии в Белгородской области 10 июляАварии в Белгородской области 10 июля
Аварии в Белгородской области 10 июля
Фото: УВМД России по Белгородской области
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#Таисия Некрасова#ДТП#Аварии#Пострадавшие#Белгородская область#Белгород#Происшествия#Шебекинский горокруг#Старооскольский горокруг#Губкинский горокруг
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