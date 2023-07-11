В Старом Осколе водитель на «девяносто девятой» сбил подростка и сбежал

В Белгороде на проспекте Богдана Хмельницкого водитель Honda Civic, выбрав небезопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего авто столкнулось с Mitsubishi Outlander. Водители 22 и 49 лет, а также 20-летняя пассажирка Honda получили травмы. После оказания медпомощи их отпустили.