В Старом Осколе водитель на «девяносто девятой» сбил подростка и сбежал

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
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Updated Сегодня, 08:26
10 июля в Белгородской области зарегистрировали четыре аварии с пострадавшими. В одной из них травмы получил подросток.
В Старом Оскол ВАЗ-21099 сбил 16-летнего пешехода, который шёл по переходу. Несовершеннолетнего госпитализировали. Водитель оставил автомобиль и покинул место ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают его личность.
В Шебекинском горокруге на трассе Шебекино — Короча Hyundai Solaris съехал в кювет. Пострадал 47-летний водитель, его госпитализировали.
В Губкине Volvo XC90 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Chery S18D. Пострадала 35-летняя женщина, находившаяся за рулём второй иномарки. После оказания медпомощи её отпустили.
В Белгороде на проспекте Богдана Хмельницкого водитель Honda Civic, выбрав небезопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего авто столкнулось с Mitsubishi Outlander. Водители 22 и 49 лет, а также 20-летняя пассажирка Honda получили травмы. После оказания медпомощи их отпустили.