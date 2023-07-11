В среду автобусы в Белгороде будут ездить по расписанию воскресенья

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Завтра, 12 июля, автобусы Белгородской агломерации будут ездить по расписанию воскресенья. В регионе в среду выходной — отмечается День Прохоровского сражения.
Дополнительный выходной 12 июля объявили ещё в 2020 году по инициативе бывшего губернатора Евгения Савченко.
11 июля в регионе должен быть сокращённый рабочий день, то есть на час меньше. Это ещё в прошлом году объявили в Госинспекции труда области. Согласно Трудовому кодексу РФ, рабочий день или смена, предшествующие нерабочему праздничному дню, уменьшаются на час.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков говорил, что 12 июля — выходной для всех. Это касается как бюджетников, так и сотрудников коммерческих организаций.