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В среду автобусы в Белгороде будут ездить по расписанию воскресенья

11 июля 2023, 11:57
Фото: 1MI
Среда, 12 июля, в регионе будет выходным днём. В связи с этим изменится и расписание общественного транспорта, сообщили в региональном минтрансе.

Завтра, 12 июля, автобусы Белгородской агломерации будут ездить по расписанию воскресенья. В регионе в среду выходной — отмечается День Прохоровского сражения.

Дополнительный выходной 12 июля объявили ещё в 2020 году по инициативе бывшего губернатора Евгения Савченко.

11 июля в регионе должен быть сокращённый рабочий день, то есть на час меньше. Это ещё в прошлом году объявили в Госинспекции труда области. Согласно Трудовому кодексу РФ, рабочий день или смена, предшествующие нерабочему праздничному дню, уменьшаются на час.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков говорил, что 12 июля — выходной для всех. Это касается как бюджетников, так и сотрудников коммерческих организаций.

11 июля для белгородцев — сокращённый рабочий день? Отвечает Госинспекция труда
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