В среду автобусы в Белгороде будут ездить по расписанию воскресенья

11 июля в регионе должен быть сокращённый рабочий день, то есть на час меньше. Это ещё в прошлом году объявили в Госинспекции труда области. Согласно Трудовому кодексу РФ, рабочий день или смена, предшествующие нерабочему праздничному дню, уменьшаются на час.