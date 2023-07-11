В Думе поддержали отчет об исполнении бюджета ФОМС за прошлый год

По его словам, объем средств, поступивших в фонд из федерального бюджета на конец отчетного периода для компенсации выпадающих доходов бюджета фонда в связи с установлением пониженных тарифов уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование для отдельных категорий страхователей, достиг 47,501 млрд рублей, что на 33,9% больше по сравнению с 2021 годом. Кроме того, ФОМС из федерального бюджета на компенсацию выпадающих доходов было передано 148,210 млрд рублей в связи с изменением сроков уплаты страховых взносов в 2022 году.