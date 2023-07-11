В Думе поддержали отчет об исполнении бюджета ФОМС за прошлый год

Posted Сегодня, 18:26
Published Сегодня, 18:26
Modified Сегодня, 18:27
Updated Сегодня, 18:27
Глава ФОМС Илья Баланин в ходе выступления на пленарном заседании в Госдуме указал, что согласно документу бюджет фонда за прошлый год исполнен по доходам в сумме 2,919 трлн рублей, или 105,1% к общему объему доходов, ранее утвержденному законом о бюджете ФОМС, а по расходам 2,797 трлн рублей, или 99,4% к общему объему утвержденных плановых назначений, профицит фонда достиг уровня в 122,356 млрд рублей. Об этом пишет tass.ru.
По его словам, объем средств, поступивших в фонд из федерального бюджета на конец отчетного периода для компенсации выпадающих доходов бюджета фонда в связи с установлением пониженных тарифов уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование для отдельных категорий страхователей, достиг 47,501 млрд рублей, что на 33,9% больше по сравнению с 2021 годом. Кроме того, ФОМС из федерального бюджета на компенсацию выпадающих доходов было передано 148,210 млрд рублей в связи с изменением сроков уплаты страховых взносов в 2022 году.
В текущем году, как и в 2021-м, бюджет фонда получил трансферт из федерального бюджета в объеме 140 млрд рублей на финансовое обеспечение оказания медпомощи больным, имеющим онкологические заболевания, в рамках национального проекта «Здравоохранение». При этом уровень межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение отдельных нестраховых расходов составил 121,325 млрд рублей, что на 3,2% больше по сравнению с 2021 годом.
На финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (ОМС) в российских регионах в 2022 году в бюджеты территориальных фондов от ФОМС были направлены субвенции в сумме 2,461 трлн рублей (88% от объема всех расходов фонда), что на 8,1% больше, чем в предыдущем отчетном году, и составляет 100% от утвержденного объема.
Более того, уровень субсидий на оказание высокотехнологичной помощи, которая не была включена в программу ОМС и оказывалась государственными учреждениями, в 2022 году составил 109,917 млрд рублей, что на 1,7% больше, чем годом ранее. При этом на развитие высокотехнологичной медпомощи, которую получали жители РФ в медорганизациях частной системы здравоохранения, в отчетном году поступило 2,599 млрд рублей.
Изготовление и доставка полисов ОМС единого образца в отчетном периоде обошлись бюджету ФОМС в 836,342 млн рублей, заключил Илья Баланин.