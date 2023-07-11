Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:13

Published Сегодня, 20:13

Modified Сегодня, 20:13

Updated Сегодня, 20:13

Изображение материала

В Белгороде открыли центр набора на контрактную службу

11 июля 2023, 20:13
Фото: https://t.me/vvgladkov
Центр открылся 11 июля на базе областного отделения ДОСААФ в Белгороде. Так местным жителям хотят облегчить процесс заключения контракта с Минобороны.

Здесь молодые люди могут пройти все необходимые тестирования, собеседования, а также посетить врачей с помощью специально выделенного транспорта, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Главная задача центра — облегчить мужчинам процесс заключения контракта с Минобороны России. Взаимодействие новобранцев с врачами ещё обсуждается, но уже точно известно, что медицинские кабинеты в центре набора на контрактную службу создавать не будут — власти посчитали это неэффективным, поэтому к врачам молодых людей будут возить на специально выделенном транспорте.

Помимо контрактников, новый центр будет заниматься со школьниками и студентами начальной военной подготовкой. Для этого здесь уже стоят электронный тир, тренажёр для управления коптерами, танком и БТР. В будущем здесь появятся стрелковый тир и площадка для работы с реальными беспилотниками.

Напомним, теперь военнослужащие смогут бесплатно получить участок земли в Белгородской области. Соответствующее решение приняли депутаты облдумы в начале июля. Аналогичную поддержку получат и семьи белгородцев, погибших в ходе СВО.

Фото: https://t.me/vvgladkov
Военные и добровольцы смогут получить бесплатные участки в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Более 80 членов белгородской самообороны подписали контракт с МинобороныОполченцев в белгородской самообороне станет вдвое больше
#Артем Черненко#Вячеслав Гладков#Белгород#Минобороны#Контракт#Военная служба#Центр
Подпишитесь
Прокуратура ещё не проверяла «Потрясение» Савченко с цитатами из экстремистской книги
Сегодня, 11:32
Дети и смерть: как объяснить ребёнку всю правду?
Сегодня, 06:45
Опасен ли отдых на Черноморском побережье после разрушения Каховской ГЭС?
Сегодня, 13:44
Губернатор раскритиковал работу ДНД в Белгороде
Сегодня, 17:06
Пропавшего в конце мая первого директора ботсада БелГУ нашли мёртвым
Сегодня, 12:35
Вячеслав Гладков: Я не могу гарантировать 100% безопасность в Белгороде
Сегодня, 17:45