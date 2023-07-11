В Белгороде открыли центр набора на контрактную службу

Posted Сегодня, 20:13
Published Сегодня, 20:13
Modified Сегодня, 20:13
Updated Сегодня, 20:13
Здесь молодые люди могут пройти все необходимые тестирования, собеседования, а также посетить врачей с помощью специально выделенного транспорта, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Главная задача центра — облегчить мужчинам процесс заключения контракта с Минобороны России. Взаимодействие новобранцев с врачами ещё обсуждается, но уже точно известно, что медицинские кабинеты в центре набора на контрактную службу создавать не будут — власти посчитали это неэффективным, поэтому к врачам молодых людей будут возить на специально выделенном транспорте.
Помимо контрактников, новый центр будет заниматься со школьниками и студентами начальной военной подготовкой. Для этого здесь уже стоят электронный тир, тренажёр для управления коптерами, танком и БТР. В будущем здесь появятся стрелковый тир и площадка для работы с реальными беспилотниками.
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Напомним, теперь военнослужащие смогут бесплатно получить участок земли в Белгородской области. Соответствующее решение приняли депутаты облдумы в начале июля. Аналогичную поддержку получат и семьи белгородцев, погибших в ходе СВО.