В Белгороде открыли центр набора на контрактную службу

Помимо контрактников, новый центр будет заниматься со школьниками и студентами начальной военной подготовкой. Для этого здесь уже стоят электронный тир, тренажёр для управления коптерами, танком и БТР. В будущем здесь появятся стрелковый тир и площадка для работы с реальными беспилотниками.

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Напомним, теперь военнослужащие смогут бесплатно получить участок земли в Белгородской области. Соответствующее решение приняли депутаты облдумы в начале июля. Аналогичную поддержку получат и семьи белгородцев, погибших в ходе СВО.