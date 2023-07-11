Ущерб от красных рек в Белгородской области оценили в 11,4 млн рублей

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
Сумма ущерба от красных рек в Красногвардейском и Красненском районах составила 11,4 млн рублей. Под контролем прокуратуры находятся результаты расследования уголовного дела и доследственной проверки после появления необычных луж.
11 апреля в полицию в Красногвардейском районе поступило заявление от главы Стрелецкого сельского поселения. Чиновник обратился к правоохранителям по факту слива жидкости красного цвета вблизи села Казацкое.
Согласно заключению специалистов, пробы взятой почвы не соответствуют требованиям СанПиН по превышению предельно допустимой концентрации действующих веществ пестицидов. Ущерб составил 8,3 млн рублей. Проводится процессуальная проверка.
Похожую лужу заметили и в Красненском районе вблизи села Красное. Вред, причинённый загрязнением, превысил 3,1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Расследование находится на контроле областной прокуратуры.
Ранее уже сообщалось, что появление красных луж, пахнущих химикатами, может быть связано со сливом пестицидов. В образцах почвы ещё весной выявили недопустимое их количество. Виновнику придётся восстановить испорченный земельный участок.