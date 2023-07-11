Участников Шебекинской самообороны наградили

Posted Сегодня, 19:18
Published Сегодня, 19:18
Modified Сегодня, 19:20
Updated Сегодня, 19:20
Впервые в Белгородской области прошла масштабная встреча участников территориальной самообороны, во время которой лучшие из них получили награды. Бойцы Шебекинского округа, действительно, особенно отличились.
Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, бойцы выносили на руках пожилых, спасали людей из полуразрушенных домов, тушили горящие дома, развозили продукты и охраняли имущество шебекинцев. Порой всё это приходилось делать без сна и отдыха — под массированными обстрелами.
Благодаря слаженным действиям наших ребят ни один человек в Шебекино не погиб, даже когда на округ упало больше 850 снарядов.
Вячеслав гладков, губернатор Белгородской области
В скором времени такие встречи должны ройи и в других муниципалитетах. Глава региона пообещал отметить лучших бойцов других подразделений территориальной самообороны.
Напомним, также белгородские власти решили платить участникам самообороны за орану общественного порядка.