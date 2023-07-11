Участников Шебекинской самообороны наградили

Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, бойцы выносили на руках пожилых, спасали людей из полуразрушенных домов, тушили горящие дома, развозили продукты и охраняли имущество шебекинцев. Порой всё это приходилось делать без сна и отдыха — под массированными обстрелами.