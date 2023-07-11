Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:18

Published Сегодня, 19:18

Modified Сегодня, 19:20

Updated Сегодня, 19:20

Изображение материала

Участников Шебекинской самообороны наградили

11 июля 2023, 19:18
Фото: https://t.me/vvgladkov
Поощрили 11 июля отличившихся бойцов территориальной самообороны Шебекинского округа. Губернатор Белгородской области отметил их мужество, выдержку и профессионализм.
Сюжет
СВО

Впервые в Белгородской области прошла масштабная встреча участников территориальной самообороны, во время которой лучшие из них получили награды. Бойцы Шебекинского округа, действительно, особенно отличились.

Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, бойцы выносили на руках пожилых, спасали людей из полуразрушенных домов, тушили горящие дома, развозили продукты и охраняли имущество шебекинцев. Порой всё это приходилось делать без сна и отдыха — под массированными обстрелами.

Благодаря слаженным действиям наших ребят ни один человек в Шебекино не погиб, даже когда на округ упало больше 850 снарядов.
Вячеслав гладков, губернатор Белгородской области

В скором времени такие встречи должны ройи и в других муниципалитетах. Глава региона пообещал отметить лучших бойцов других подразделений территориальной самообороны.

Напомним, также белгородские власти решили платить участникам самообороны за орану общественного порядка.

Фото: https://t.me/vvgladkov
Белгородской самообороне начнут платить деньги за защиту общественного порядка
Узнать подробнее
Читайте также:
Ополченцев в белгородской самообороне станет вдвое большеСорок машин, две тысячи бронежилетов: что закупили для белгородской самообороныБолее 80 членов белгородской самообороны подписали контракт с Минобороны
#Артем Черненко#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Самооборона#Территориальная самооборона#Бойцы#Награждения#Общество#СВО
Подпишитесь
Прокуратура ещё не проверяла «Потрясение» Савченко с цитатами из экстремистской книги
Сегодня, 11:32
Дети и смерть: как объяснить ребёнку всю правду?
Сегодня, 06:45
Опасен ли отдых на Черноморском побережье после разрушения Каховской ГЭС?
Сегодня, 13:44
Губернатор раскритиковал работу ДНД в Белгороде
Сегодня, 17:06
Пропавшего в конце мая первого директора ботсада БелГУ нашли мёртвым
Сегодня, 12:35
Вячеслав Гладков: Я не могу гарантировать 100% безопасность в Белгороде
Сегодня, 17:45