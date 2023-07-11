Технологии выгоды: пакеты «Ростелекома» выбрали более 70 тысяч белгородцев

«Технологии выгоды» — это интернет на скорости 100 Мбит/с, доступ к видеосервису Wink и мобильная связь. Некоторые тарифные планы линейки предполагают подключение до пяти сим-карт. При этом вызовы внутри одной семьи или группы, а также звонки на любые стационарные и мобильные телефоны «Ростелекома» — бесплатные и безлимитные.