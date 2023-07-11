Технологии выгоды: пакеты «Ростелекома» выбрали более 70 тысяч белгородцев

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Только за первое полугодие комбо-абонентами стали девять тысяч пользователей. Наиболее востребованным оказался тариф «Технологии выгоды»: его предпочитают порядка 1 400 человек ежемесячно (почти 25% от числа новых абонентов).
Александр Куликов, заместитель директора — директор по работе с массовым сегментом Белгородского филиала ПАО «Ростелеком»:
«Название „Технологии выгоды“ говорит само за себя: этот тариф позволяет экономить до 40% средств от покупки того же набора услуг по отдельности. Кроме того, оплата фиксированной суммы на единый счет избавляет от необходимости контролировать отдельные расходы на интернет, телефон и ТВ. Следить за состоянием лицевого счета наши клиенты могут в Едином личном кабинете. Здесь же можно управлять услугами и получать онлайн-консультации от чат-бота».
Светлана Краюшкина, жительница Белгорода:
«Давно пользуемся услугами „Ростелекома“. Начали с проводного телефона, а сегодня у нас подключен „полный комплект“: телевидение, мобильная связь, интернет. Все сервисы отлично работают: у интернета хорошая скорость, голосовая связь ловит везде, ну, а Wink предлагает такое количество фильмов и сериалов, что за всю жизнь не пересмотреть».
«Технологии выгоды» — это интернет на скорости 100 Мбит/с, доступ к видеосервису Wink и мобильная связь. Некоторые тарифные планы линейки предполагают подключение до пяти сим-карт. При этом вызовы внутри одной семьи или группы, а также звонки на любые стационарные и мобильные телефоны «Ростелекома» — бесплатные и безлимитные.
Подробнее о пакетных предложениях, услугах и акциях компании можно узнать на сайте компании или по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00.
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