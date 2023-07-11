Скрывавшуюся с ребёнком белгородку нашли в Краснодаре: мальчика передали отцу

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Белгородские приставы нашли белгородку, скрывавшую сына на Кубани. По решению суда ребёнок должен жить с отцом. Решение о передаче несовершеннолетнего исполнено.
По данным службы приставов, 31-летняя белгородка не обеспечивала сына 2013 г. р. должным воспитанием и уходом. Отец обратился в Свердловский райсуд. Последний встал на сторону мужчины и определил место жительства ребёнка с ним.
Мать после этого скрылась вместе с ребёнком в неизвестном направлении. Как оказалось, женщина сменила фамилию, перекрасила сыну волосы и вместе с ним уехала в другой регион. Скрыться ей всё-таки не удалось — её нашли в Краснодаре.
В итоге должностные лица органа принудительного исполнения совместно с представителями органа опеки, специалистом-психологом передали ребёнка отцу. На мать составили административный протокол. Судебное решение исполнили.
Напомним, женщина увезла мальчика ещё в 2020 году.