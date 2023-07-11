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Скрывавшуюся с ребёнком белгородку нашли в Краснодаре: мальчика передали отцу

11 июля 2023, 10:18
Фото: 1MI

Приставы нашли скрывавшуюся с сыном белгородку в Краснодаре

Приставы исполнили решение суда. Несовершеннолетнего ребёнка передали отцу. Ранее мать увезла сына на Кубань, где скрывала его. Подробности сообщили в региональном УФССП.

Белгородские приставы нашли белгородку, скрывавшую сына на Кубани. По решению суда ребёнок должен жить с отцом. Решение о передаче несовершеннолетнего исполнено.

По данным службы приставов, 31-летняя белгородка не обеспечивала сына 2013 г. р. должным воспитанием и уходом. Отец обратился в Свердловский райсуд. Последний встал на сторону мужчины и определил место жительства ребёнка с ним.

Мать после этого скрылась вместе с ребёнком в неизвестном направлении. Как оказалось, женщина сменила фамилию, перекрасила сыну волосы и вместе с ним уехала в другой регион. Скрыться ей всё-таки не удалось — её нашли в Краснодаре.

В итоге должностные лица органа принудительного исполнения совместно с представителями органа опеки, специалистом-психологом передали ребёнка отцу. На мать составили административный протокол. Судебное решение исполнили.

Напомним, женщина увезла мальчика ещё в 2020 году.

На Кубани до сих пор ищут скрывающуюся с сыном белгородку
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Краснодар#Общество#Ребёнок#Поиск
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