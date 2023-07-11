Скрывавшуюся с ребёнком белгородку нашли в Краснодаре: мальчика передали отцу

Мать после этого скрылась вместе с ребёнком в неизвестном направлении. Как оказалось, женщина сменила фамилию, перекрасила сыну волосы и вместе с ним уехала в другой регион. Скрыться ей всё-таки не удалось — её нашли в Краснодаре.