Шебекинцев просят выехать из ПВР Белгорода до 17 июля

ПВР же, согласно шебекинке, нужно покинуть до даты, когда власти определятся с возвращением — как раз до 17 июля. Губернатор на это заявление не отреагировал и заявил, что вечно жить в пункте временного размещения невозможно, а людьми рисковать не будут.