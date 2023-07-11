Шебекинцев просят выехать из ПВР Белгорода до 17 июля

Posted Сегодня, 18:15
Published Сегодня, 18:15
Modified Сегодня, 18:15
Updated Сегодня, 18:15
Женщина боится возвращаться в родной город со своим несовершеннолетним ребёнком и матерью-инвалидом первой группы. По словам Галины, в ПВР в Белгороде, где они находятся, шебекинцам сказали выехать до 17 июля.
Хотя ранее сообщалось, что возвращение жителей Шебекино, Новой Таволжанки и Архангельского в свои дома приостановили до понедельника, 17 июля в связи с оперативной обстановкой: вновь начались обстрелы, в том числе и «Градами».
ПВР же, согласно шебекинке, нужно покинуть до даты, когда власти определятся с возвращением — как раз до 17 июля. Губернатор на это заявление не отреагировал и заявил, что вечно жить в пункте временного размещения невозможно, а людьми рисковать не будут.
Проживать всё время в пункте временного размещения физически невозможно. Вы же видите: мы исходим из оперативной ситуации. Будет опасно — никто не собирается рисковать вашими жизнями. Но, если ситуация успокаивается, мы будем предлагать вернуться в то жильё, которое является вашей собственностью, местом постоянного проживания. Мне кажется, это очевидно.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области