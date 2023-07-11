Шебекинских медалистов денежно наградят за успехи в учёбе

В ходе прямого эфира 10 июля Владимир Жданов зачитал вопрос о денежном поощрении медалистов в Шебекинском горокруге. По мнению опубликовавшей обращение женщины, шебекинцы достойны внимания и поощрения так же, как и белгородские выпускники-медалисты.