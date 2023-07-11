Шебекинских медалистов денежно наградят за успехи в учёбе

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
В ходе прямого эфира 10 июля Владимир Жданов зачитал вопрос о денежном поощрении медалистов в Шебекинском горокруге. По мнению опубликовавшей обращение женщины, шебекинцы достойны внимания и поощрения так же, как и белгородские выпускники-медалисты.
По словам Владимира Жданова, всего в горокруге в этом году 58 медалистов.
Ребята достойны поощрения. Обязательно наши шебекинцы получат денежное вознаграждение. Никто без внимания не останется.
Владимир Жданов, глава Шебекинского горокруга
Напомним, что на поощрение белгородских медалистов мэрия Белгорода выделила 1,6 млн рублей из городского бюджета. Денежное вознаграждение за успехи в учёбе в этом году получат 310 ребят.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков назвал предварительную дату награждения белгородских выпусников-стобалльников. Церемония может состояться 21 июля в филармонии.