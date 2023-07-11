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Шебекинских медалистов денежно наградят за успехи в учёбе

11 июля 2023, 14:21
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов во время прямого эфира 10 июля. Всего в муниципалитете насчитали 58 медалистов.

В ходе прямого эфира 10 июля Владимир Жданов зачитал вопрос о денежном поощрении медалистов в Шебекинском горокруге. По мнению опубликовавшей обращение женщины, шебекинцы достойны внимания и поощрения так же, как и белгородские выпускники-медалисты.

По словам Владимира Жданова, всего в горокруге в этом году 58 медалистов.

Ребята достойны поощрения. Обязательно наши шебекинцы получат денежное вознаграждение. Никто без внимания не останется.
Владимир Жданов, глава Шебекинского горокруга

Напомним, что на поощрение белгородских медалистов мэрия Белгорода выделила 1,6 млн рублей из городского бюджета. Денежное вознаграждение за успехи в учёбе в этом году получат 310 ребят.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков назвал предварительную дату награждения белгородских выпусников-стобалльников. Церемония может состояться 21 июля в филармонии.

Стала известна дата награждения белгородских выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ
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#Таисия Некрасова#Общество#Выпускники#Поощрение#Премия#Медалисты#Белгородская область#Белгород#Шебекинский горокруг#Владимир Жданов#Вячеслав Гладков
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