С запахом нефтепродуктов: как в белгородском селе обновляли водоснабжение

Также политик рассказал и о том, что о ситуации говорят в районной администрации. Глава Белгородского района Владимир Перцев заявил, что направлены предложения в министерство ЖКХ области для включения в региональную программу работ по проектированию и строительству новых скважин. Он признал, что по итогам проверки «установлена непригодность источников водоснабжения (запах нефтепродуктов)».