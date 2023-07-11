С запахом нефтепродуктов: как в белгородском селе обновляли водоснабжение

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
В Краснооктябрьском поселении Белгородского района в скважины для станции обезжелезивания проложили трубы из-под нефтепродуктов. Инфраструктуру в селе обновляли по региональной программе модернизации системы водоснабжения. Секретарь Белгородского райкома КПРФ Александр Курчевский обратился в прокуратуру из-за этой проблемы.
По словам Курчевского, в поселении несколько лет назад построили станцию обезжелезивания, проложили более 10 км трубопроводов, пробурили несколько скважин. Правда, в скважины загнали трубы из-под нефтепродуктов.
«Трубопровод разорвало в клочья, потому что оказался бракованным. Все „подписанты“ акта ввода в эксплуатацию известны. Воды нет», — утверждает секретарь райкома.
Более того, Курчевский пишет, что решение региональной прокуратуры о передаче данной системы водоснабжения на баланс водоканала так и не исполнили.
Также политик рассказал и о том, что о ситуации говорят в районной администрации. Глава Белгородского района Владимир Перцев заявил, что направлены предложения в министерство ЖКХ области для включения в региональную программу работ по проектированию и строительству новых скважин. Он признал, что по итогам проверки «установлена непригодность источников водоснабжения (запах нефтепродуктов)».
Теперь Курчевский просит компетентные органы обратить внимание на ситуацию. По его мнению, бюджетные средства использованы не по целевому назначению и необходимо дать оценку таким итогам модернизации.