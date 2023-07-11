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Пропавшего в конце мая первого директора ботсада БелГУ нашли мёртвым

11 июля 2023, 12:35
Фото: 1MI
Дочь пропавшего пенсионера сообщила, что тело её отца обнаружили недалеко от дома. Ранее она неоднократно просила обратить внимание на ситуацию с поисками.
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Поиски

В Белгородской области нашли мёртвым первого директора ботанического сада БелГУ Виктора Зиновьева. Об этом сообщила его дочь. Тело обнаружили недалеко от дома, добавляет «Фонарь». Пропал пенсионер ещё в конце мая.

7 июля стало известно, что вещи пропавшего мужчины нашли. Его дочь неоднократно писала в соцсетях с просьбой обратить внимание на ситуацию и оказать помощь в поисках отца. В частности, женщина писала на странице главы региона.

Дочь пропавшего утверждала, что дождаться помощи от полиции не удалось. Жители посёлка Шебекинский были вынуждены искать пенсионера самостоятельно. В правоохранительные органы люди обратились ещё 28 мая, но на поиски, как утверждалось, так никто и не выехал. Их пришлось проводить самостоятельно, сообщала женщина.

О причинах смерти пока ничего не известно. Никакой информации от УМВД региона по этому поводу нет.

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