Пропавшего в конце мая первого директора ботсада БелГУ нашли мёртвым

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
В Белгородской области нашли мёртвым первого директора ботанического сада БелГУ Виктора Зиновьева. Об этом сообщила его дочь. Тело обнаружили недалеко от дома, добавляет «Фонарь». Пропал пенсионер ещё в конце мая.
7 июля стало известно, что вещи пропавшего мужчины нашли. Его дочь неоднократно писала в соцсетях с просьбой обратить внимание на ситуацию и оказать помощь в поисках отца. В частности, женщина писала на странице главы региона.
Дочь пропавшего утверждала, что дождаться помощи от полиции не удалось. Жители посёлка Шебекинский были вынуждены искать пенсионера самостоятельно. В правоохранительные органы люди обратились ещё 28 мая, но на поиски, как утверждалось, так никто и не выехал. Их пришлось проводить самостоятельно, сообщала женщина.
О причинах смерти пока ничего не известно. Никакой информации от УМВД региона по этому поводу нет.