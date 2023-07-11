Пропавшего в конце мая первого директора ботсада БелГУ нашли мёртвым

Дочь пропавшего утверждала, что дождаться помощи от полиции не удалось. Жители посёлка Шебекинский были вынуждены искать пенсионера самостоятельно. В правоохранительные органы люди обратились ещё 28 мая, но на поиски, как утверждалось, так никто и не выехал. Их пришлось проводить самостоятельно, сообщала женщина.