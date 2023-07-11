Под Белгородом наградили мужчин, остановивших грабителя офиса микрозаймов

Жители Шебекинского горокруга Алексей Клевцов и Никита Жихарев помогли задержать мужчину, совершившего разбойное нападение в Разумном в начале июля. Злоумышленник совершил налёт на офис микрокредитования и похитил всю наличность, угрожая сотруднице ножом. Сейчас подозреваемый находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело.