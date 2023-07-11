Под Белгородом наградили мужчин, остановивших грабителя офиса микрозаймов

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Жители Шебекинского горокруга Алексей Клевцов и Никита Жихарев помогли задержать мужчину, совершившего разбойное нападение в Разумном в начале июля. Злоумышленник совершил налёт на офис микрокредитования и похитил всю наличность, угрожая сотруднице ножом. Сейчас подозреваемый находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Благодаря самоотверженности Алексея Николаевича и Никиты Александровича преступник был обезврежен и доставлен в ОМВД по Белгородскому району. В нужный момент они не отвернулись и не прошли мимо, а проявили мужество, неравнодушие и активную гражданскую позицию. Спасибо!
—поблагодарил земляков Владимир Перцев.