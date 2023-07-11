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Под Белгородом наградили мужчин, остановивших грабителя офиса микрозаймов

11 июля 2023, 09:46
Фото: Telegram-канал Владимира Перцева
Белгородцы помогли задержать напавшего на офис микрозаймов

Белгородцев наградили за помощь полиции в задержании грабителя

Глава администрации Белгородского района Владимир Перцев вручил благодарственные письма мужчинам, оказавшим помощь при задержании напавшего на офис «Центрфинансгрупп». Об этом Перцев сообщил в своём Telegram-канале.

Жители Шебекинского горокруга Алексей Клевцов и Никита Жихарев помогли задержать мужчину, совершившего разбойное нападение в Разумном в начале июля. Злоумышленник совершил налёт на офис микрокредитования и похитил всю наличность, угрожая сотруднице ножом. Сейчас подозреваемый находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Благодаря самоотверженности Алексея Николаевича и Никиты Александровича преступник был обезврежен и доставлен в ОМВД по Белгородскому району. В нужный момент они не отвернулись и не прошли мимо, а проявили мужество, неравнодушие и активную гражданскую позицию. Спасибо!

—поблагодарил земляков Владимир Перцев.

Белгородцы помогли задержать напавшего на офис микрозаймовБелгородцы помогли задержать напавшего на офис микрозаймов
Белгородцы помогли задержать напавшего на офис микрозаймовБелгородцы помогли задержать напавшего на офис микрозаймов
Белгородцы помогли задержать напавшего на офис микрозаймов
Фото: Telegram-канал Владимира Перцева
Белгородец потерпел неудачу при разбойном нападении на офис микрозаймов
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#Таисия Некрасова#Благодарность#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Владимир перцев#Офис микрозаймов#Грабитель#Нож#Награждение
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