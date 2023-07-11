Особый противопожарный режим в Белгородской области продлили до августа

Нарушителям грозит административная или уголовная ответственность. Граждан могут оштрафовать на сумму от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, должностные лица — на сумму от 60 тысяч до 90 тысяч рублей, а юридические — от 600 тысяч до 1 млн рублей, согласно ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима).