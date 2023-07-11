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Особый противопожарный режим в Белгородской области продлили до августа

11 июля 2023, 12:44
Фото: 1MI
В связи с сухой и жаркой погодой особый режим на землях лесного фонда Белгородской области сохранится вплоть до 2 августа 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Пока действует ограничение, белгородцам запрещено пребывать в лесах области, проводить в них культурно-массовые и спортивные мероприятия. Нельзя разводить костры и проводить работы, связанные с применением открытого огня.

Нарушителям грозит административная или уголовная ответственность. Граждан могут оштрафовать на сумму от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, должностные лица — на сумму от 60 тысяч до 90 тысяч рублей, а юридические — от 600 тысяч до 1 млн рублей, согласно ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима).

За тяжкие деяния, повлёкшие уничтожение или повреждение лесного массива, предусмотрена уголовная ответственность, согласно профильной статье 261 УК РФ.

Особый противопожарный режим на территории области действует с конца апреля. Ранее его продлевали до 12 июля. При отсутствии сильных дождей его могут продлить до осени.

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#Общество#Ограничения#Особый противопожарный режим#Таисия Некрасова#Белгородская область
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