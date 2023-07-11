Отметим, что недавно проблемой для туристов стала 13-километровая пробка на въезде в Крым. Видео с пробкой прислали в редакцию Бел.Ру читатели. В минтрансе Крыма заявляли, что очередь на подъезде к Крымскому мосту связана с увеличением числа машин, направляющихся в Крым, а также проведением досмотра. На пунктах контроля увеличили количество сотрудников ведомственной охраны минтранса. Для быстрого прохождения досмотра водителям рекомендовали заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки. Всего на пункте досмотра организовали 80 точек для проверки автомобилей. На трассе для водителей и пассажиров организовали раздачу воды.