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Опасен ли отдых на Черноморском побережье после разрушения Каховской ГЭС?

11 июля 2023, 13:44
Фото: 1MI
Белгородцев интересует, что происходит с водой на курортах Краснодарского края и Крыма, опасно ли купаться в море после разрушения ГЭС. С ситуацией в южных региона России разбираемся в материале Бел.Ру.

Что с водой у Крыма?

После разрушения Каховской ГЭС туристы переживают за состояние воды на курортах Краснодарского края и Крыма. Редакция Бел.Ру собрала мнения различных экспертов об этой ситуации, а также узнала, что об этом думают посетители курортов.

В июне в Управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю рассказали об исследованиях морской воды в Чёрном и Азовском море. Специалисты отобрали более 1600 проб на микробиологические, санитарно-химические и вирусологические показатели. Все пробы соответствовали нормам. В ведомстве также добавили, что будут регулярно следить за качеством воды.

17 июня глава Роспортебнадзора Анна Попова сообщила «Интерфаксу» о том, что эпидемиологическая ситуация в Херсонской области стабильна. Она также заявила, что эксперты регулярно исследуют пробы морской воды. Попова добавила, что по прогнозу специалистов в морской воде Крыма нет никаких отклонений от норм.

На днях в «Интерфаксе» со ссылкой на Роспортебнадзор сообщили, что с 7 июня специалисты отобрали 779 проб питьевой и морской воды, воды из Северо-Крымского канала, донных отложений и грунта. Также эксперты продолжают промывку и дезинфекцию водопроводных сетей и сооружений.

Ранее эколог Алексей Медведков рассказал «РИА Новости», что загрязнённая вода из-за разрушения ГЭС не доходит до краснодарских курортов. По его словам, загрязнённая вода может оказать влияние на состояние побережья Одесской области, Румынии и, может быть, Болгарии. Эксперт также отметил, что у берегов Одесской области уже замечено «позеленение» прибрежных вод из-за размножения сине-зелёных водорослей, которые могут привести к гибели организмов в прибрежной части. Помимо этого, водоросли выделяют неприятный запах.

Что говорят отдыхающие?

Пока одни россияне переживают за состояние воды в море, другие уже вовсю наслаждаются отдыхом на курортах Кубани. Мы решили узнать у отдыхающих, как они относятся к информации о загрязнении воды после прорыва ГЭС.

В конце июня белгородка Наталья побывала в Архипо-Осиповке. Девушка отмечает, что про разрушение плотины никто даже не упоминал.

Не думаю, что ситуация на ГЭС непосредственно на курорты повлияла. Море в целом было чистым и спокойным, правда, немного прохладным после сильных дождей. Все спокойно отдыхали.
Наталья

Белгородка добавила, что единственной проблемой стало временное отсутствие света и воды после сильных дождей: «В ночь перед тем, как мы приехали, из-за непогоды повалило столбы, а сразу после этого настали жара и штиль».

Напомним, что ранее о безопасности на курортах Крыма задумывались белгородские родители. Местная жительница интересовалась у главы министерства образования области Андрея Милёхина, не опасно ли отправлять детей в Крым, в санаторий «Бригантина Белогорья» после разрушения плотины. Женщина переживала, что в результате подрыва ГЭС всю грязь смыло в море, а дети из-за этого могут подхватить кишечную инфекцию.

Глава минобра ответил, что переживать об этом не стоит — без разрешения Роспортребнадзора и контролирующих органов оздоровительные мероприятия в учреждениях Крыма проводиться не будут. Он также добавил, что на территории санатория «Бригантина» есть бассейн с морской водой, которая проходит регулярную очистку.

Белгородские родители интересуются, не опасно ли отправлять детей в Крым
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Отметим, что недавно проблемой для туристов стала 13-километровая пробка на въезде в Крым. Видео с пробкой прислали в редакцию Бел.Ру читатели. В минтрансе Крыма заявляли, что очередь на подъезде к Крымскому мосту связана с увеличением числа машин, направляющихся в Крым, а также проведением досмотра. На пунктах контроля увеличили количество сотрудников ведомственной охраны минтранса. Для быстрого прохождения досмотра водителям рекомендовали заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки. Всего на пункте досмотра организовали 80 точек для проверки автомобилей. На трассе для водителей и пассажиров организовали раздачу воды.

Как видно по ажиотажу, ситуация на ГЭС не испугала желающих отдохнуть в Крыму.

Белгородцы показали 13-километровую пробку на въезде в Крым
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#Алина Харина#Море#Чёрное море#Азовское море#Каховская ГЭС#Роспотребнадзор#Пробы воды#Загрязнение#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Крым#Краснодарский край
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