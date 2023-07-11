Новые технологии — аграриям Белогорья

«ФосАгро-Белгород», входящая в крупнейшую российскую сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион», более 20 лет обеспечивает прямые поставки «витаминов плодородия» на поля и склады сельхозпроизводителей. И т. д. более 20 лет обеспечивает прямые поставки «витаминов плодородия» на поля и склады сельхозпроизводителей. В регионе работает три собственных центра дистрибуции компании, это позволяет аграриям заблаговременно закупать минеральные удобрения и планировать логистику, снижая транспортные издержки. Ассортимент продукции, доступной аграриям Белогорья, насчитывает свыше 50 марок удобрений ФосАгро, включая комплексные удобрения с макро-, мезо- и микроэлементами в одной грануле, жидкое комплексное удобрение APALIQUA NP 11:37 (ЖКУ), а также новую марку — водорастворимого аммофоса APALIQUA МАФ NP 12:61.