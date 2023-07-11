Новые технологии — аграриям Белогорья

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Он собрал агрономов и руководителей хозяйств региона, которые стремятся к сохранению и повышению эффективности производства, заинтересованы в получении нового, положительного опыта использования средств защиты и питания растений, а также новых агротехнологий, существенно повышающих урожайность.
День поля проходил на агрополигоне сельхозпредприятия «Пчёлка» в Ивнянском районе. Гостей приветствовал глава администрации района Игорь Щепин. Он отметил, что подобные мероприятия должны стать ежегодной традицией, позволяющей расширять горизонты для большего количества партнеров и участников.
«Пчёлка» — это одно из ведущих аграрных предприятий Белгородской области. Помимо товарного зерна, здесь производят элитные и репродукционные семена озимой пшеницы, ярового ячменя и сои. Общая площадь посевов составляет 8,6 тыс. га.
Планирование технологии и соблюдение агротехники на всей площади — важное условие получения достойного урожая. При этом, по мнению генерального директора «Пчёлки» Андрея Потрясаева, нужно постоянно изучать новинки, чтобы вовремя внедрять в производство самые эффективные передовые разработки.
«Мир меняется. Меняется глобально. Мы должны идти в ногу со временем. Мы видим, что нужно более плотно работать со средствами защиты растений и удобрениями. В сфере минерального питания нам помогает компания „ФосАгро-Белгород“, ценим ее рекомендации, это одна из наиболее авторитетных компаний на рынке», — добавил Андрей Потрясаев.
«ФосАгро-Белгород», входящая в крупнейшую российскую сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион», более 20 лет обеспечивает прямые поставки «витаминов плодородия» на поля и склады сельхозпроизводителей. И т. д. более 20 лет обеспечивает прямые поставки «витаминов плодородия» на поля и склады сельхозпроизводителей. В регионе работает три собственных центра дистрибуции компании, это позволяет аграриям заблаговременно закупать минеральные удобрения и планировать логистику, снижая транспортные издержки. Ассортимент продукции, доступной аграриям Белогорья, насчитывает свыше 50 марок удобрений ФосАгро, включая комплексные удобрения с макро-, мезо- и микроэлементами в одной грануле, жидкое комплексное удобрение APALIQUA NP 11:37 (ЖКУ), а также новую марку — водорастворимого аммофоса APALIQUA МАФ NP 12:61.
— Мы развиваем не только логистику, чтобы удобрения были доступны аграриям максимально оперативно, но и сервисы для повышения их эффективности. Точный подбор марки минеральных удобрений и расчет дозировок позволяет выполнить наш новый сервис агрохимического обследования, которое мы проводим с применением современных автоматизированных пробоотборников. По его результатам составляем высокоточные карты дифференцированного внесения удобрений и рекомендации для сельхозпредприятий, проводим агрономическое сопровождение хозяйств. Реализация такого подхода на полях способствует повышению урожайности на 10-25%, что позитивно отражается и на прибыли агробизнеса, — рассказал директор «ФосАгро-Белгород» Алексей Шмелев.
На семинаре участники ознакомились с опытными посевами ярового ячменя, сои и кукурузы на зерно, которые заложили совместно сельхозпредприятие «Пчёлка» и «ФосАгро-Белгород». На них агроэксперты намерены оценить экономические преимущества систем минерального питания на основе удобрений ФосАгро и. прежде всего, применение APALIQUA NP 11:37 (ЖКУ) в различных дозировках и смесях с другими удобрениями.
ЖКУ особенно перспективно в засушливых условиях: оно не требует влаги для растворения и перевода элементов питания в почвенный раствор, равномерно распределяется в пахотном слое почвы и обеспечивает растения питанием с момента его внесения. Однако и при достаточном увлажнении применение ЖКУ дает прибавку в среднем 15% на различных культурах, оно технологично и хорошо смешивается с другими удобрениями и пестицидами.
Промежуточными итогами опытов поделился директор «ФосАгро-Белгород» Алексей Шмелев. По его словам, применение ЖКУ на яровом ячмене способствовало увеличению коэффициента кущения от 30 до 35%. Оценивая состояние кукурузы, сои и ячменя в целом, он отметил, что все растения после подкормок стали более устойчивыми к различным видам болезней, их внешний вид намного лучше по отношению к контрольным посевам.
Опытные посевы и новые сервисы компании в сфере контроля за почвенным плодородием внимательно изучил глава КФХ Виктор Бабанин. Для своего хозяйства аграрий закупает сложные удобрения ФосАгро, а также аммиачную селитру.
«Благодаря удобрениям ФосАгро растения получают весь необходимый комплекс питания и полноценно развиваются, дают хороший урожай. Но нужно следить за балансом элементов питания, планировать работу с удобрениями грамотно, понимая, что происходит в почве. В своей работе мы постоянно внедряем что-то новое. Опыты проводим, жизнь не стоит на месте. Ищем варианты улучшения питания растений и получения более стабильных урожаев независимо от погодных условий. Сейчас анализируем то, что услышали и увидели на Дне поля. По итогам примем решение», — поделился Виктор Бабанин.
Глава КФХ «Возрождение» Игорь Горягин минеральные удобрения закупает у «ФосАгро-Белгород» уже около 20 лет. Но и на этом мероприятии он почерпнул для себя полезные технологические решения, которые планирует применить на поле в ближайшее время.
«Компания „ФосАгро-Белгород“ одна из немногих, кто предлагает широкий спектр нужных нам удобрений. Поэтому мы сотрудничаем много лет. Очень удобно организована логистика, это помогает нам экономить на доставке и закупать удобрения с соблюдением сроков. Внедрять решения, которые увидели на семинаре, обязательно будем. Всё полезно. Можно заимствовать и применять всё, что продемонстрировала компания „ФосАгро-Белгород“, — заключил Игорь Горягин.