Механику в Белгородской области дали условный срок за гибель рабочего на производстве

Несчастный случай произошёл 6 апреля 2022 года. 51-летнего рабочего засыпало окатышами при выполнении сварочных работ. Подсудимый — 30-летний механик отделения центра технического обслуживания и ремонтов предприятия — должен был обеспечить соблюдение техники безопасности и остановить производство в случае возникновения ситуаций, угрожающих жизни и здоровью сотрудников. Механик не принял мер по обесточиванию конвейера, в результате этого сварщика засыпало окатышами. Пострадавший скончался на месте.