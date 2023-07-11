Механику в Белгородской области дали условный срок за гибель рабочего на производстве

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
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Несчастный случай произошёл 6 апреля 2022 года. 51-летнего рабочего засыпало окатышами при выполнении сварочных работ. Подсудимый — 30-летний механик отделения центра технического обслуживания и ремонтов предприятия — должен был обеспечить соблюдение техники безопасности и остановить производство в случае возникновения ситуаций, угрожающих жизни и здоровью сотрудников. Механик не принял мер по обесточиванию конвейера, в результате этого сварщика засыпало окатышами. Пострадавший скончался на месте.
Суд признал белгородца виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Ранее сообщалось, что в Старооскольском горкокруге рабочий строительной организации погиб в траншее при осыпании грунта — мужчину придавило смесью песка и глины. Региональный следком организовал проверку.