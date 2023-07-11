Красные реки, «Потрясение» Савченко и и подготовка к выходному в Белгороде: итоги дня

Прокуратура пока не проверяла «Потрясение» Евгения Савченко с цитатами из экстремистской книги «Евангелие от Елизаветы». В пресс-службе ведомства заявили, что информация о содержании в «Потрясении» экстремистских материалов, деструктивных идей или любых других сведений, нарушающих российское законодательство, к ним даже не поступала.