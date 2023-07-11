Красные реки, «Потрясение» Савченко и и подготовка к выходному в Белгороде: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Стала известна сумма ущерба, причинённого странными красными лужами в двух районах Белгородской области. Ущерб оценили в 11,4 млн рублей. В одном случае уже возбудили уголовное дело. По другому пока проводится проверка. Они находятся на контроле региональной прокуратуры.
Как рассказали в надзорном ведомстве, 11 апреля в отдел полиции в Красногвардейском районе поступило заявление от главы Стрелецкого сельского поселения. Чиновник обратился по поводу слива красной жидкости неподалёку от села Казацкое. Глава района Анна Куташова тогда сообщала, что жидкость попала в водосток и находилась вне населённого пункта.
В прокуратуре добавили, что пробы взятой почвы не соответствуют требованиям СанПиН по превышению предельно допустимой концентрации действующих веществ пестицидов. Ущерб составил 8,3 млн рублей. Пока проводится процессуальная проверка, результаты которой находятся на контроле ведомства.
Похожая лужа была и в Красном в Красненском районе. Ущерб превысил 3,1 млн рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.
Прокуратура пока не проверяла «Потрясение» Евгения Савченко с цитатами из экстремистской книги «Евангелие от Елизаветы». В пресс-службе ведомства заявили, что информация о содержании в «Потрясении» экстремистских материалов, деструктивных идей или любых других сведений, нарушающих российское законодательство, к ним даже не поступала.
Что до «Евангелия…», его на предмет экстремизма изучали в Москве. Проверку проводили в Московском государственном лингвистическом университете. Интересно, что сперва прокуратура протестовала против проведения экспертизы именно в столице.
Добавим, что «Евангелие от Елизаветы» внесли в список экстремистских материалов 22 июня. Теперь книга занимает 5346-ю строчку в списке экстремистских материалов РФ.
Мэрия представила афишу мероприятий, которые проведут в выходной в Белгороде 12 июля. Тематические мероприятия в областном центре проведут к 80-летию Курской битвы и Прохоровского танкового сражения.
В частности, в кафе «Алиса в стране чудес» покажут спектакль «Петрушка на войне», а в парке «Котофей» проведут различные мастер-классы. Запланированы в этот день также выставки, концерт на понтонной сцене и показ советских кинофильмов, посвящённых войне.
Также в праздничный день в регионе выступят военный оркестр Минобороны, военный оркестр Преображенского полка, оркестр филармонии и детские духовые коллективы. Мероприятия проведут в Чернянке и Старом Осколе.
Отметим, что в регионе отменили масштабное празднование юбилея Прохоровской битвы. Массовых мероприятий в этом году не состоится. Причиной стала оперативная обстановка.